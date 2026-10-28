Миллиардер из $4,2 млрд не оставит наследство своим детям: куда пойдут его деньги

Миллиардер решил оставить семерых детей без наследства / © pixabay.com

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Британский миллиардер Джон Кодвелл, состояние которого оценивается примерно в 4,2 млрд долларов, не планирует передавать детям большую часть своего наследства. В то же время бизнесмен хочет направить не менее 70% денег на благотворительность. Он убежден, что его семь детей должны самостоятельно построить карьеру и добиться финансового успеха.

Об этом пишет британское издание Daily Star.

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74-летний Джон Кодвелл — основатель британской сети магазинов мобильных телефонов Phones4u. В 2006 году он продал свой бизнес более чем за 2 млрд долларов, а впоследствии стал одним из самых богатых предпринимателей Великобритании. По данным Forbes, его реальное состояние составляет 4,20 миллиарда долларов США.

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Бизнесмен имеет семерых детей от четырех разных женщин. Однако делиться с ними огромным состоянием он не собирается по двум главным причинам.

Кодвелл рассказал, что после продажи компании перед ним встал вопрос, что делать с полученными миллиардами. Первоначально он решил предусмотреть в завещании не менее 50% своего богатства для благотворительных организаций. Впоследствии предприниматель увеличил эту долю. Теперь он планирует направить на благотворительность не менее 70% состояния.

Вторая причина Джона состоит в том, что он хочет, чтобы дети сражались за собственный успех.

«Я категорически не верю в „детей из трастовых фондов“. Это плохо для них. Вы должны оставить им шанс на собственный успех, собственные награды и удовольствие», — убежден миллиардер.

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Кодвелл добавил, что со временем все больше убеждался в необходимости не оставлять детям большие суммы денег.

У предпринимателя семеро детей от четырех отношений. Трое родились в браке с бывшей женой Кейт Макфарлейн, еще двое от других партнерш. Двое самых молодых детей — от его нынешней партнерши, бывшей профессиональной велосипедистки Модесты Вжесняускайте.

Скромность в быту

Еще одна особенность образа жизни Кодвелла — нежелание пользоваться частной авиацией, несмотря на возможность позволить себе такой транспорт.

Бизнесмен рассказал, что летает самолетами бюджетной авиакомпании. Он не видит необходимости тратить огромные деньги на частные перелеты, особенно учитывая их влияние на окружающую среду.

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По его словам, частный самолет может стоить около 13 тысяч долларов в час полета, а тратить столько горючего ради одного или двух человек он считает неправильным.

«Я мог бы иметь частный самолет. Но я не очень согласен с тем, что один или два человека сидят в самолете, который стоит 13 тысяч долларов в час, и сжигают все это топливо», — объяснил предприниматель.

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