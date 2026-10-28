Йеменские хуситы

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Российские разведывательные спутники могли помогать хуситам и иракским боевикам, являющимся союзниками Ирана, готовить атаки на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Associated Press.

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В сентябре поддерживаемые Ираном боевики нанесли высокоточный удар по насосным станциям стратегического нефтепровода Саудовской Аравии. Через несколько дней произошла еще одна атака — на этот раз по военной авиабазе страны.

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Как выяснило AP, за несколько дней до обеих атак российские спутники-разведчики находились над соответствующими объектами.

Частная компания по геопространственной разведке проанализировала 40 ракетных атак и ударов беспилотников по Саудовской Аравии в период с 1 июля по 19 октября. В каждом случае специалисты обнаружили схожую закономерность: российские правительственные и военные спутники пролетали над районами будущих ударов за несколько дней до атак и после них.

Основатель женевской компании AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обеид заявил, что исследователи зафиксировали полное совпадение между спутниковой активностью и ударами.

Три чиновника сообщили AP, что хуситы и другие союзники Ирана могли получать преимущества благодаря российской разведке, а также возможностям Китая. По данным издания, иранские советники на местах анализировали разведывательную информацию и передавали ее союзным группировкам.

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Россия и Иран долгое время сотрудничают в военной сфере, в частности, в вопросе передачи технологий беспилотников. Американские и европейские чиновники также заявляли об обмене разведывательными данными между Москвой и Тегераном.

Утром 10 сентября беспилотники, запущенные с территории Ирака, поразили три важных насосных станций нефтепровода «Восток — Запад». Этот маршрут имеет стратегическое значение для транспортировки саудовской нефти на мировой рынок, в частности, на фоне атак Ирана на судоходство в Ормузском проливе.

Приблизительно через неделю хуситы нанесли удар по авиабазе короля Фахда в городе Таиф. Несколько снарядов попали в район военного объекта. Повреждение получил истребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС, который находился возле ангаров.

По данным компании Обеида, в обоих случаях количество российских спутников, пролетавших над соответствующими целями, в течение 72 часов до и после атак выросло на 50% по сравнению с июлем.

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Обеид также сообщил, что аналогичные закономерности спутниковой активности наблюдались перед иранскими ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Приведенные данные свидетельствуют о совпадении спутниковой активности с атаками, но сами по себе не доказывают, что Россия непосредственно передавала боевикам разведданные для каждого конкретного удара.

Ранее сообщалось, что Россия передает ракеты Ирану для войны против США.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты распорядились эвакуировать часть персонала дипломатических учреждений в Саудовской Аравии и членов их семей.

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