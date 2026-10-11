Иран получает ракеты от РФ

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Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении военного потенциала Ирана, Тегеран, по оценкам западных чиновников, сохраняет возможность производить боеприпасы и имеет значительные запасы баллистических и противокорабельных ракет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации издания, один из западных чиновников заявил, что Иран продолжает получать ракеты из России. Эти сведения подтверждают появляющиеся летом оценки российско-иранского сотрудничества. В то же время в Москве эти сообщения не подтверждали.

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Bloomberg отмечает, что сохранившиеся военные возможности Тегерана могут повышать риск возобновления боевых действий в регионе. Особую обеспокоенность вызывает вероятность того, что Дональд Трамп может возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в США.

В то же время в Белом доме отрицают, что у Ирана до сих пор есть возможности для атак на американские военные базы.

В частности, 30 сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты «уничтожили военно-промышленный потенциал Ирана и всю их оборонную базу».

Представитель Белого дома Анна Келли также прокомментировала результаты американских военных операций: «Сначала президент Трамп уничтожил ядерные объекты Ирана во время операции „Полночный молот“. А затем операция „Эпическая ярость“ успешно уничтожила обычный щит, который Иран пытался создать над ядерной программой».

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Она добавила, что американские удары были направлены против ракетного и оборонительного потенциала Ирана.

«Были уничтожены их баллистические ракеты, производственные мощности и военно-морской флот», — заявила Келли.

Однако западные чиновники, на которых ссылается Bloomberg, считают, что у Ирана и в дальнейшем есть достаточно ресурсов для атак на американские силы. Кроме того, Тегеран может быть заинтересован в возобновлении ударов на фоне экономических трудностей, вызванных блокадой со стороны США.

Отдельную обеспокоенность экспертов вызывают иранские противокорабельные ракеты, которые могут представлять угрозу для американских сил и судоходства.

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Уильям Альберк, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, считает, что Соединенные Штаты еще не полностью уяснили возможности Ирана в этой сфере. По его словам, Вашингтон пока не видел «верхушки айсберга» относительно потенциала Тегерана наносить удары по судам.

Сидхард Каушал, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, объяснил, почему иранские противокорабельные ракеты остаются серьезным вызовом.

«Фактические запасы противокорабельных ракет, вероятно, остаются большими, поскольку их сравнительно легко изготовить. Иран разместил значительную часть производства более старых китайских противокорабельных ракет, а южные горы Ирана обеспечивают естественные укрытия от воздушных атак», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на начало ноября.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон фактически контролирует движение через Ормузский пролив.

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