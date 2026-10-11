Іран отримує ракети від РФ

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Попри заяви президента США Дональда Трампа про знищення військового потенціалу Ірану, Тегеран, за оцінками західних посадовців, зберігає можливість виготовляти боєприпаси та має значні запаси балістичних і протикорабельних ракет.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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За інформацією видання, один із західних чиновників заявив, що Іран продовжує отримувати ракети з Росії. Ці відомості підтверджують оцінки російсько-іранської співпраці, які з’являлися влітку. Водночас у Москві ці повідомлення не підтверджували.

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Bloomberg зазначає, що збережені військові можливості Тегерана можуть підвищувати ризик відновлення бойових дій у регіоні. Особливе занепокоєння викликає ймовірність того, що Дональд Трамп може поновити удари по Ірану після проміжних виборів у США.

Водночас у Білому домі заперечують, що Іран досі має можливості для атак на американські військові бази.

Зокрема, 30 вересня Трамп заявив, що Сполучені Штати «знищили військово-промисловий потенціал Ірану та всю їхню оборонну базу».

Речниця Білого дому Анна Келлі також прокоментувала результати американських військових операцій: «Спочатку президент Трамп знищив ядерні об’єкти Ірану під час операції „Опівнічний молот“. А потім операція „Епічна лють“ успішно знищила звичайний щит, який Іран намагався створити над ядерною програмою».

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Вона додала, що американські удари були спрямовані проти ракетного та оборонного потенціалу Ірану.

«Було знищено їхні балістичні ракети, виробничі потужності та військово-морський флот», — заявила Келлі.

Однак західні посадовці, на яких посилається Bloomberg, вважають, що Іран і надалі має достатньо ресурсів для атак на американські сили. Крім того, Тегеран може бути зацікавлений у поновленні ударів на тлі економічних труднощів, спричинених блокадою з боку США.

Окреме занепокоєння експертів викликають іранські протикорабельні ракети, які можуть становити загрозу для американських сил і судноплавства.

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Вільям Альберк, старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму, вважає, що Сполучені Штати ще не повністю усвідомили можливості Ірану в цій сфері. За його словами, Вашингтон поки що не бачив «верхівки айсберга» щодо потенціалу Тегерана завдавати ударів по суднах.

Сідхарт Каушал, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, пояснив, чому іранські протикорабельні ракети залишаються серйозним викликом.

«Фактичні запаси протикорабельних ракет, ймовірно, залишаються великими, оскільки їх порівняно легко виготовити. Іран розмістив значну частину виробництва старіших китайських протикорабельних ракет, а південні гори Ірану забезпечують природні укриття від повітряних атак», — зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують атакувати Іран до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп стверджує, що Вашингтон фактично контролює рух через Ормузьку протоку.

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