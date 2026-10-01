Трамп заявив про повний контроль США над Ормузькою протокою: що залишилося Ірану

Трамп, США, Іран / © depositphotos.com

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично встановили повний контроль над рухом суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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За словами Трампа, зараз саме США визначають ситуацію у протоці та контролюють судноплавство.

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"Ми буквально керуємо Ормузькою протокою. У нас повний контроль", — заявив американський президент.

Водночас Трамп визнав, що Іран усе ще зберігає певні можливості для втручання у ситуацію.

Американський президент назвав їх незначними, однак зазначив, що навіть обмежена загроза впливає на рух суден. За його словами, судновласники неохоче погоджуються на ризик, коли йдеться про проходження через протоку.

Ормузька протока залишається одним із ключових морських маршрутів для світового енергетичного ринку, а ситуація навколо неї загострилася на тлі конфлікту США та Ірану. Тегеран раніше, зі свого боку, також заявляв про контроль над протокою, заперечуючи аналогічні твердження Вашингтона.

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Напередодні Трамп також заявив, що очікує завершення конфлікту з Іраном "дуже скоро", водночас не виключивши нових американських ударів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати здійснили удар по іранському острову Ларак, що розташований поблизу Ормузької протоки. Це сталося вперше за понад місяць.

Ми раніше інформували, що Іран та Оман домовилися про розподіл Ормузької протоки та доходів від її використання.

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