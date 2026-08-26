США та Іран домовилися про припинення вогню: що буде з Ормузькою протокою

Іран та США / © Getty Images

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США та Іран домовилися про режим припинення вогню, який також передбачає забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на пакистанські та іранські джерела.

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За даними видання, Вашингтон і Тегеран досягли домовленості щодо припинення вогню. Її офіційне оголошення може відбутися найближчими днями.

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Домовленість також передбачає забезпечення вільної навігації в Ормузькій протоці. Цей маршрут має стратегічне значення для світової торгівлі, оскільки ним транспортують нафту та інші енергоресурси.

Водночас інших подробиць щодо умов можливого припинення вогню наразі не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що близько 40 танкерів пройшли через Ормузьку протоку, перевізши приблизно 16 млн барелів нафти, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американських чиновників.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон фактично контролює район Ормузької протоки, та назвав стратегічну морську артерію «американською територією».

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