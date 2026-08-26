США и Иран договорились о прекращении огня: что будет с Ормузским проливом

Иран и США / © Getty Images

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США и Иран договорились о режиме прекращения огня, также предусматривающего обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские и иранские источники.

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По данным издания, Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о прекращении огня. Ее официальное объявление может состояться в ближайшие дни.

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Договоренность также предполагает обеспечение свободной навигации в Ормузском проливе. Этот маршрут имеет стратегическое значение для мировой торговли, поскольку транспортируют нефть и другие энергоресурсы.

В то же время другие подробности относительно условий возможного прекращения огня пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что около 40 танкеров прошли через Ормузский пролив, перевозив примерно 16 млн баррелей нефти, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фактически контролирует район Ормузского пролива и назвал стратегическую морскую артерию «американской территорией».

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