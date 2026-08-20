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Трамп объявил Ирану "экономический день Д" и пригрозил другим странам последствиями
Президент США Дональд Трамп заявил о начале, по его словам, самой жесткой экономической операции, когда-либо применявшейся против любого государства, и предупредил страны, которые будут помогать Ирану, о "колоссальных экономических последствиях"
Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social , что Ирану предлагали возможность договориться, однако Тегеран ею не воспользовался. Теперь президент США обещает "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба".
По словам Трампа, под удар могут попасть не только иранские структуры. Он предупредил, что страны, которые позволят своим банкам, компаниям, аэропортам или государственным учреждениям поддерживать Иран, столкнутся с серьезными экономическими последствиями.
Отдельно президент США назвал схемы, которые Вашингтон намерен перекрывать: контрабанду нефти, валютные и денежные переводы, обменные пункты, судовые реестры и подставные компании. Кампанию он назвал "ECONOMIC D-DAY" - "экономическим днем Д" и призвал союзников США присоединиться к изоляции Тегерана.
В то же время, Трамп пока не уточнил, какие именно новые инструменты Вашингтон применит в дополнение к уже действующим масштабным санкциям. По данным WSJ, министр финансов США Скотт Бессент анонсировал новые меры против Ирана в ближайшее время.
Напомним, Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном намерен объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов . В Иране категорически отвергли такие претензии и заявили, что пролив будет оставаться закрытым, пока Вашингтон не выполнит условия Тегерана.