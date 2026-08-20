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Астрологический прогноз на 20 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний — на успех в них рассчитывать не приходится, а вот доводить до ума все, что было начато раньше, не только можно, но и нужно.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, кофейный.
Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.
За какую часть тела отвечает: сердце и сосуды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, так что запускать их не стоит. Велика вероятность пищевых интоксикаций, приступов стенокардии и межреберной невралгии, некоторые из которых могут носить психосоматический характер, тем не менее необходимо заранее принять прописанные врачом лекарства.
Питание дня: пост и разгрузочные дни помогут очистить организм от шлаков и токсинов, особенно важно отказаться от мяса, грибов и алкоголя.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, привлекает здоровье и долголетие.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю и проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной — она может дать противоположный результат.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими и не имеют смысла, поэтому астрологи советуют просто забыть о них.
Табу дня: нежелательно лишний раз смотреться в зеркала, а разбитое зеркало и вовсе станет дурной приметой.
Цитата дня: «Вера и знание — две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая» (Артур Шопенгауэр).
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