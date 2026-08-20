Астрологический прогноз на 20 августа

Летучая мышь / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний — на успех в них рассчитывать не приходится, а вот доводить до ума все, что было начато раньше, не только можно, но и нужно.

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Символ дня: нетопырь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, кофейный.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.

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За какую часть тела отвечает: сердце и сосуды.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, так что запускать их не стоит. Велика вероятность пищевых интоксикаций, приступов стенокардии и межреберной невралгии, некоторые из которых могут носить психосоматический характер, тем не менее необходимо заранее принять прописанные врачом лекарства.

Питание дня: пост и разгрузочные дни помогут очистить организм от шлаков и токсинов, особенно важно отказаться от мяса, грибов и алкоголя.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, привлекает здоровье и долголетие.

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Дачные работы дня: можно обрабатывать землю и проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной — она может дать противоположный результат.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими и не имеют смысла, поэтому астрологи советуют просто забыть о них.

Табу дня: нежелательно лишний раз смотреться в зеркала, а разбитое зеркало и вовсе станет дурной приметой.

Цитата дня: «Вера и знание — две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая» (Артур Шопенгауэр).

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