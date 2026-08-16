Без магазинов: мужчина год питался тем, что находил в лесу, и столкнулся со странными последствиями

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Мужчина решил на целый год отказаться от магазинов, ресторанов и даже собственного огорода, питаясь исключительно тем, что мог найти и собрать в дикой природе.

Экстремальный эксперимент принес ему ощущение радости и более тесной связи с природой, но в то же время обернулся проблемами со здоровьем, в частности, дефицитом железа, который он связывает с чрезмерным потреблением рыбы, а также приступами сильной усталости, пишет Unilad.

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Робин Гринфилд, 39-летний экологический активист из Эшленда, штат Висконсин, США, поставил перед собой необычную задачу — прожить 365 дней, питаясь только дикой пищей и используя лекарство, которое он самостоятельно находит в природе. В этот период он решил не заходить в продуктовые магазины, не посещать рестораны и не пользоваться собственным огородом.

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В интервью изданию Гринфилд рассказал о том, как такой образ жизни повлиял на его физическое и психологическое состояние. Среди трудностей он назвал дефицит минералов, который, по его предположению, возник из-за рациона с большим количеством рыбы, а также истощения, которое усиливалось из-за необходимости собирать пищу под открытым небом во время периодов опасного задымления от лесных пожаров.

У активиста уже есть опыт подобных экспериментов. В 2019 году он провел год в Португалии, где самостоятельно выращивал всю еду и лекарства. Однако на этот раз его цель была несколько иной — он стремился установить еще более глубокую связь с природой.

"У меня нет продуктового магазина, куда можно пойти, у меня нет ресторана, и если я хочу поесть, мне приходится выходить на улицу и налаживать отношения с растениями", - пояснил он. "Мне приходится учиться распознавать их, собирать, готовить и изготавливать из них лекарства".

Что ел мужчина в течение года

Вместо привычных продуктов из супермаркета или урожая из собственного огорода Гринфилд решил получать каждую необходимую калорию из растущего в дикой природе.

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Его меню оказалось очень разнообразным. В него входили малоизвестные дикорастущие растения и плоды, в частности, вапато, орехи лотоса и нанниберри. В то же время мужчина употреблял и более привычные продукты, которые можно найти в природе: желуди, черные грецкие орехи, дикие грибы, дикий лук, рыбу, оленину и «настоящий» дикий рис.

Частью его рациона стали и растения, которые большинство людей воспринимают исключительно как сорняки или вредители. Среди них — лопух, крапива и осот.

Робин Гринфилд / © Unilad

Природа стала для Гринфилда не только источником пищи, но своеобразной аптечкой. Когда он чувствовал себя плохо, мужчина не обращался к привычным аптечным препаратам, а использовал травяные чаи и отдых.

В частности, для приготовления напитков он собирал бузину, золотарник и мяту. Гринфилд считает, что значительная часть современных проблем со здоровьем возникает из-за того, что люди недостаточно заботятся о себе.

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Дикие продукты принесли не только пользу

Несмотря на уверенность Гринфилда в преимуществах такого образа жизни, эксперимент не прошел без неприятных последствий для организма.

В середине года мужчина обнаружил у себя низкий уровень железа. Он связал это с тем, что в течение длительного времени ел много рыбы и, по его мнению, поэтому в его организме накопилось избыточное количество ртути.

После этого Гринфилд сменил рацион. Он начал добавлять в него продукты и травы, которые, по его словам, помогают организму выводить ртуть и лучше усваивать железо.

Активист утверждает, что смена питания дала результат: анемия, по его словам, прошла примерно через два месяца.

Впрочем, другая проблема возникла уже ближе к завершению эксперимента. В последнее время Гринфилд начал ощущать приступы чрезвычайно сильной усталости, причину которых ему пока что сложно установить.

Одним из возможных факторов он называет дым от лесных пожаров. Мужчина рассказал, что несколько дней подряд находился под влиянием густого дыма, а показатели загрязнения воздуха достигали опасного «фиолетового уровня» — 500 частей на миллион.

Робин Гринфилд / © Unilad

Несмотря на это, Гринфилд продолжал выходить на улицу и собирать еду, поскольку его жилье во время эксперимента не обеспечивало должной защиты от внешних условий.

Активист живет в небольшом экодоме, не имеющий такого уровня защиты от стихийных явлений и загрязненного воздуха, как обычный дом.

По его словам, примерно через неделю после лесных пожаров он пережил один из самых сильных нападений усталости в своей жизни.

При этом Гринфилд признался, что не знает, что стало причиной такого состояния. Он предполагает, что это могло быть влияние дыма, недостаток питательных веществ или совсем другой фактор.

Почему он не хочет отказываться от собирательства

Несмотря на физические трудности, Гринфилд убежден, что жизнь в тесном контакте с природой имеет серьезные психологические преимущества.

По его словам, во время подобных путешествий, посвященных выращиванию пищи, собирательству и возобновлению связи с природой, он познакомился с тысячами людей. Он утверждает, что такой образ жизни может оказывать положительное влияние не только на физическое, но и на психическое самочувствие.

"Это помогает облегчить депрессию и тревогу, помогает почувствовать смысл и цель жизни, приносит так много радости в жизни людей", - сказал он.

Гринфилд также рассматривает свой эксперимент не только как личный вызов. По его мнению, самодостаточность имеет более широкое социальное и политическое значение.

Он считает, что люди и сообщества, умеющие самостоятельно обеспечивать себя пищей и обладающие навыками собирательства, становятся менее зависимыми от корпоративных и государственных систем.

По мнению активиста, такие навыки способствуют развитию критического мышления, которое, как он утверждает, власти и крупные корпорации часто пытаются подавить.

Робин Гринфилд / © Unilad

К моменту интервью до завершения его 365-дневного вызова оставалось около 60 дней. Гринфилд говорил, что уже входит в "финальную прямую" эксперимента.

В то же время он признавался, что хотя психологически и духовно чувствует сильную связь с проектом, его тело уже нуждается в отдыхе.

Несмотря на это, мужчина не видел причин изменять свой подход. Он объяснял это реакцией людей, которые следили за путешествием и рассказывали, что она заставила их по-новому посмотреть на еду и собственную связь с природой.

Как начать собирать дикие растения

Гринфилд не рекомендует сразу повторять его экстремальный эксперимент и пытаться прожить круглый год только на дикорастущей пище.

Тем, кто хочет попробовать собирательство, он рекомендует начинать постепенно.

По его словам, лучше изучать по одному растению за раз, а не пытаться сразу научиться распознавать десятки или сотни видов.

Гринфилд считает, что даже изучение нового растения ежемесячно может существенно изменить то, насколько человек чувствует связь с окружающей средой и собственным сообществом.

Напомним, эксперты назвали продукты, вызывающие рак.

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