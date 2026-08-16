Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно довериться интуиции

Груши

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Сегодня она приобретет особую силу, а потому к ней можно — и нужно — обращаться за советом, чего бы он при этом ни касался — в любом случае он окажется максимально верным и толковым.

От активных действий и спешки в это время необходимо отказаться — лучше вести спокойный и размеренный образ жизни, а физическому труду предпочесть умственный — она окажется более продуктивной.

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Овен

Успешными обещают быть любые дела, за которые вы решите сегодня взяться — особенно профессиональные, поэтому не стоит медлить с действиями, поскольку уже завтра ситуация может измениться.

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Телец

Не стоит считать окружающих вас людей глупее себя только потому, что они — в силу самых разных причин — не считают нужным вести себя так же бесцеремонно, как и вы: возможно, они просто не хотят портить отношения.

Близнецы

Профессиональной деятельности рекомендуется посвятить первую половину нынешнего дня, после обеда толку от вас на работе все равно не будет, поэтому, несмотря на понедельник, лучше посвятить это время отдыху.

Рак

Несмотря на то, что нынешний день благоприятен для любых финансовых операций, осторожность все же не помешает: прежде чем принять хоть какое-то решение в этом направлении, нужно все хорошо просчитать.

Лев

Желательно — если, конечно, у представителей знака появится такая возможность — взять на работе отгул и провести время с семьей или любимым человеком, тем более вы давно не уделяли им внимания.

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Дева

Приступив к работе с утра, уже к обеду удастся сделать множество дел, особенно если не отвлекаться на малозначительные занятия в виде пустых разговоров по телефону — они помешают получить нужный результат.

Весы

День, несмотря на начало рабочей недели, благоприятен для любимых занятий — чем больше удовольствия они принесут, тем больше позитивной энергии, необходимой для успешной работы, вы в итоге получите.

Скорпион

Никогда не поздно сказать близким людям о том, насколько сильно они вам дороги — сегодняшний день особенно благоприятен для таких признаний, стоит воспользоваться шансом наладить пошатнувшиеся отношения.

Стрелец

Важно помнить о том, что ваше мнение — каким бы правильным оно вам не казалось — не единственно верное, и прислушиваться к тому, что говорят другие — особенно близкие и доброжелательно настроенные — люди.

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Козерог

Спокойствие и душевное равновесие, которые будут свойственны вам в это время, сделают выполнение рабочих задач легким и почти приятным, поэтому вы успеете сделать гораздо больше, чем изначально планировали.

Водолей

Дельный совет, который может понадобиться вам в этот день, дадут близкие люди, поэтому любое решение в этот день желательно принимать не в одиночку, а коллегиально — не стесняйтесь обращаться к ним за помощью.

Рыбы

Уверенность в себе и своих силах, которые вы почувствуете в это время, наилучшим образом отразится на профессиональных результатах — начальство обязательно старательность и компетентность по достоинству

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