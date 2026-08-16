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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 августа?
Луна рассказывает
День, когда любой поступок должен быть продиктован исключительно добрыми побуждениями, иначе придется узнать, как — быстро и метко — работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом.
Луна рекомендует
Можно — и даже нужно — бороться с несправедливостью и помогать окружающим — как в профессиональной, так и в личной жизни. Также очень важно продемонстрировать истинный масштаб своих талантов, в таком случае можно будет рассчитывать, как на восторженное признание окружающих — прежде всего, своих коллег, — так и на продвижение по карьерной лестнице.
Луна предостерегает
Нельзя пускать дела на самотек профессиональные дела: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры. Также не время проявлять скромность — она, как известно, является кратчайшим путем к неизвестности — нужно решительно предлагать руководству проект, который давно находится на стадии замысла.
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