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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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128
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 августа?

Луна рассказывает

День, когда любой поступок должен быть продиктован исключительно добрыми побуждениями, иначе придется узнать, как — быстро и метко — работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом.

Луна рекомендует

Можно — и даже нужно — бороться с несправедливостью и помогать окружающим — как в профессиональной, так и в личной жизни. Также очень важно продемонстрировать истинный масштаб своих талантов, в таком случае можно будет рассчитывать, как на восторженное признание окружающих — прежде всего, своих коллег, — так и на продвижение по карьерной лестнице.

Луна предостерегает

Нельзя пускать дела на самотек профессиональные дела: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры. Также не время проявлять скромность — она, как известно, является кратчайшим путем к неизвестности — нужно решительно предлагать руководству проект, который давно находится на стадии замысла.

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