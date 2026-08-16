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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 серпня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 серпня?
Місяць розповідає
День, коли будь-який вчинок має бути продиктований винятково добрими намірами, інакше доведеться на власному досвіді переконатися, як — швидко й влучно — діє закон бумеранга: зло зруйнує не тільки стосунки з людьми, проти яких воно спрямовано, а й життєвий добробут загалом.
Мiсяць рекомендує
Можна — і навіть потрібно — боротися з несправедливістю та допомагати оточенню — як у професійному, так і в особистому житті. Також дуже важливо продемонструвати справжній масштаб своїх талантів, у такому разі можна буде розраховувати як на захоплене визнання оточення — насамперед своїх колег, — так і на просування кар’єрними сходами.
Місяць застерігає
Не можна залишати професійні справи на самоплив: щоб досягти успіху, необхідно ретельно спланувати свій день і не відволікатися на сторонні теми та розмови. Також не час виявляти скромність — вона, як відомо, є найкоротшим шляхом до невідомості — потрібно рішуче пропонувати керівництву проєкт, який вже давно перебуває на стадії задуму.
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