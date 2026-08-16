Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 17–23 серпня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій сфері.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 17–23 серпня?

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Телець

Тельцям, які вже давно — щасливо чи не дуже — перебувають у шлюбі, зірки радять підготуватися до серйозного — і кардинального — повороту в особистому житті. Він може стати як рішучим і беззаперечним розривом стосунків, так і їхнім повним перезавантаженням, яке виведе їх на якісно новий рівень.

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У першому випадку вдасться розірвати стосунки, які вже давно не приносять жодній зі сторін ані користі, ані радості, а в другому — продовжити спільне життя, значно підвищивши його цінність. Обидва варіанти однаково правильні, кожен — для конкретних обставин.

Терези

Терези, які й без того чарівні та витончені, під впливом зірок набудуть ще більшого шарму та чарівності, що приверне до них безліч шанувальників. Але саме в цьому полягає головна небезпека для представників цього знака, який постійно вагається, оскільки вони не зможуть вибрати когось одного.

Кожен із претендентів, до яких вони відчувають романтичні почуття, здаватиметься їм по-своєму привабливим, а отже, нескінченні вагання їм гарантовані. Зрештою, доведеться опанувати себе й зупинити «маятник» їхніх внутрішніх коливань на комусь одному.

Риби

Риби нарешті зможуть позбутися ілюзій щодо коханої людини, які досі заважали їм бачити її не вигаданим героєм, а людиною, якою вона є насправді. І зовсім необов’язково це відкриття буде неприємним, скоріше навпаки — насправді вона виявиться навіть кращою, добрішою і благороднішою, ніж вони звикли його собі уявляти.

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Залишається лише почати будувати стосунки на новій основі, що спочатку може виявитися не таким простим, як здається на перший погляд, але дуже цікавим і, що не менш важливо, перспективним.

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