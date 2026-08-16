Королева Максима та король Віллем-Олександр подорожують розкішною яхтою з особливою назвою

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

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Щоліта Віллем-Олександр і Максима з Нідерландів обирають води Егейського моря для свого найвідокремленішого відпочинку. Вже багато років пара чергує дні, проведені у своїй резиденції в Краніді, в регіоні Арголіда в Греції, з поїздками на розкішній яхті, яка стала невід'ємною частиною їхнього літнього відпочинку. Назва судна - гідна данина поваги до їхніх стосунків.

На відміну від інших власників великих суден, які часто обирають класичні чи морські назви, король та королева Нідерландів обрали ім'я, яке прямо говорить про них самих. Назва ALMA походить від перших складів їхніх імен: AL від Alexander, другого імені короля Віллема-Олександра, під яким він найбільш відомий, та MA від Máxima - імені королеви, пише Vanitatis.

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Королівська родина Нідерландів / © Associated Press

Судно ALMA – це модель Wajer 55, виготовлена престижною голландською верф'ю Wajer Yachts. Вартість його становить близько двох мільйонів євро, і воно може похизуватися кожною розкішною деталлю, включаючи майстер-каюту, гостьову каюту та індивідуальний інтер'єр, виконаний в ефектній помаранчевій колірній гамі, як і слід очікувати. Щоліта ця яхта супроводжує Віллема-Олександра та королеву Максиму під час їхнього відпочинку в Греції, де вони здійснюють тривалі подорожі між островами Саронічної затоки та Егейського моря.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, де люблять проводити літо інші європейські королівські персони.

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