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Курячий суп із зеленим молодим горошком: рецепт дієтичної страви
У сезон овочів приготуйте корисний, дуже смачний і ароматний суп із куркою, молодим горошком, картоплею та овочами.
Суп виходить легким і апетитним.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- картопля
- 4 шт.
- молодий зелений горошок
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- вода
- 1,5 л
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Картоплю, моркву та цибулю очистьте. Картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними, моркву натріть на великій тертці.
Зелень промийте та подрібніть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості.
Куряче філе помийте, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 20 хвилин, знімаючи піну. М’ясо дістаньте з бульйону, наріжте на шматочки і знову покладіть у каструлю.
У курячий бульйон викладіть картоплю, варіть 15 хвилин, потім додайте зелений горошок, обсмажені овочі, лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть і варіть ще 5 хвилин, наприкінці додайте зелень, зніміть з вогню.
Дайте супу настоятися під закритою кришкою 5–10 хвилин.
Поради:
М’ясо можна використовувати будь-яке.