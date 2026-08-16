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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Курячий суп із зеленим молодим горошком: рецепт дієтичної страви

У сезон овочів приготуйте корисний, дуже смачний і ароматний суп із куркою, молодим горошком, картоплею та овочами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
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Курячий суп із зеленим молодим горошком

Курячий суп із зеленим молодим горошком / © Credits

Суп виходить легким і апетитним.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
картопля
4 шт.
молодий зелений горошок
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
олія
2 ст. л.
вода
1,5 л
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Картоплю, моркву та цибулю очистьте. Картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними, моркву натріть на великій тертці.

  2. Зелень промийте та подрібніть.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості.

  4. Куряче філе помийте, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 20 хвилин, знімаючи піну. М’ясо дістаньте з бульйону, наріжте на шматочки і знову покладіть у каструлю.

  5. У курячий бульйон викладіть картоплю, варіть 15 хвилин, потім додайте зелений горошок, обсмажені овочі, лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть і варіть ще 5 хвилин, наприкінці додайте зелень, зніміть з вогню.

  6. Дайте супу настоятися під закритою кришкою 5–10 хвилин.

Поради:

  • М’ясо можна використовувати будь-яке.

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