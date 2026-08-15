Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід ухвалювати рішення

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Головне — не робити цього без ретельної підготовки, не зваживши всі можливі в цьому конкретному випадку «за» і «проти».

Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде важко виправити. Не варто також брати на себе провину іншої людини, навіть якщо вам здасться, що ви повинні це зробити — така шляхетність не принесе нічого доброго.

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Овен

Чим би ви не займалися в цей час, не варто допускати навіть тіні сумнівів у своїх діях, зокрема, та своїх здібностях загалом — лише непохитна віра в себе дозволить досягти поставленої мети.

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Телець

Тим, хто вже давно хоче помиритися зі старим другом або близьким родичем, зірки радять поквапитися: сьогодні складуться всі необхідні для цього умови — треба ними скористатися.

Близнята

Цей день — і в цьому сенсі логічно, що він припадає на вихідний — сприятливий для зустрічей із друзями та романтичних побачень: приємний післясмак від такого — приємного — спілкування збережеться надовго.

Рак

День, коли зло категорично заборонено: не можна не тільки говорити, а й думати погано про людей, які вас оточують, — бумеранг, який завжди повертається до свого господаря, не змусить на себе довго чекати.

Лев

У будь-якій складній чи неоднозначній ситуації не варто шукати, а тим паче — звинувачувати когось у тому, що сталося: лише визнання власної неправоти дозволить вам швидко й успішно розв’язати цю ситуацію.

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Діва

Від ризику, який цього дня не варто називати благородною справою, краще відмовитися — надто великий ризик втратити більше, ніж здобути, тому треба відкинути властиву вам розсудливість і відмовитися від авантюр.

Терези

Цей день сприятливий для рішучих кроків у всіх сферах — від професійної до особистої: отже, якщо ви давно збиралися щось змінити на краще в кожній із них, настав сприятливий час.

Скорпіон

Відповісти на важливе особисте питання, яке останнім часом не дає вам спокою, допоможуть знаки, що надходять згори, аби прояснити ситуацію: будьте уважні до всього, що побачите й почуєте.

Стрілець

Сьогодні — чудовий день для спілкування зі старшими родичами, яким ви не приділяєте достатньо уваги у будні: на знак вдячності за час, який ви їм приділили, вони поділяться цікавими та важливими фактами з минулого вашої родини.

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Козоріг

Ніхто з близьких не здивується, якщо ви — за своєю багаторічною звичкою — вирішите відмовитися від заслуженого відпочинку й присвятити себе роботі, можливо, саме тому справи йтимуть легко, наче по маслу.

Водолій

Не варто звертати увагу на дрібні, хоч і прикрі неприємності, які можуть трапитися цього дня, — вже завтра ви й не згадаєте, що вас так засмутило сьогодні, то чи варто витрачати на них свої нервові клітини?

Риби

Цього — втім, як і в будь-якого іншого дня — небажано надавати перевагу комусь із близьких на шкоду іншим, кого б це не стосувалося — рідних чи друзів: наслідком цього стане неминучий конфлікт.

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