ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід ухвалювати рішення

День, коли можна ухвалювати серйозні професійні та життєві рішення — у більшості випадків вони виявляться правильними.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пшениця

Пшениця / © Credits

Головне — не робити цього без ретельної підготовки, не зваживши всі можливі в цьому конкретному випадку «за» і «проти».

Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде важко виправити. Не варто також брати на себе провину іншої людини, навіть якщо вам здасться, що ви повинні це зробити — така шляхетність не принесе нічого доброго.

Овен

Чим би ви не займалися в цей час, не варто допускати навіть тіні сумнівів у своїх діях, зокрема, та своїх здібностях загалом — лише непохитна віра в себе дозволить досягти поставленої мети.

Телець

Тим, хто вже давно хоче помиритися зі старим другом або близьким родичем, зірки радять поквапитися: сьогодні складуться всі необхідні для цього умови — треба ними скористатися.

Близнята

Цей день — і в цьому сенсі логічно, що він припадає на вихідний — сприятливий для зустрічей із друзями та романтичних побачень: приємний післясмак від такого — приємного — спілкування збережеться надовго.

Рак

День, коли зло категорично заборонено: не можна не тільки говорити, а й думати погано про людей, які вас оточують, — бумеранг, який завжди повертається до свого господаря, не змусить на себе довго чекати.

Лев

У будь-якій складній чи неоднозначній ситуації не варто шукати, а тим паче — звинувачувати когось у тому, що сталося: лише визнання власної неправоти дозволить вам швидко й успішно розв’язати цю ситуацію.

Діва

Від ризику, який цього дня не варто називати благородною справою, краще відмовитися — надто великий ризик втратити більше, ніж здобути, тому треба відкинути властиву вам розсудливість і відмовитися від авантюр.

Терези

Цей день сприятливий для рішучих кроків у всіх сферах — від професійної до особистої: отже, якщо ви давно збиралися щось змінити на краще в кожній із них, настав сприятливий час.

Скорпіон

Відповісти на важливе особисте питання, яке останнім часом не дає вам спокою, допоможуть знаки, що надходять згори, аби прояснити ситуацію: будьте уважні до всього, що побачите й почуєте.

Стрілець

Сьогодні — чудовий день для спілкування зі старшими родичами, яким ви не приділяєте достатньо уваги у будні: на знак вдячності за час, який ви їм приділили, вони поділяться цікавими та важливими фактами з минулого вашої родини.

Козоріг

Ніхто з близьких не здивується, якщо ви — за своєю багаторічною звичкою — вирішите відмовитися від заслуженого відпочинку й присвятити себе роботі, можливо, саме тому справи йтимуть легко, наче по маслу.

Водолій

Не варто звертати увагу на дрібні, хоч і прикрі неприємності, які можуть трапитися цього дня, — вже завтра ви й не згадаєте, що вас так засмутило сьогодні, то чи варто витрачати на них свої нервові клітини?

Риби

Цього — втім, як і в будь-якого іншого дня — небажано надавати перевагу комусь із близьких на шкоду іншим, кого б це не стосувалося — рідних чи друзів: наслідком цього стане неминучий конфлікт.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie