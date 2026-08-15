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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
2 хв

Улюблена сирна закуска колишньої першої леді США Розалін Картер: простий рецепт

Улюблена закуска Розалін Картер — проста сирна страва, яка готується з кількох інгредієнтів і має святковий вигляд, а її головна родзинка — солодкий полуничний джем у центрі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
4 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
390 ккал
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Улюблена сирна закуска колишньої першої леді США Розалін Картер

Улюблена сирна закуска колишньої першої леді США Розалін Картер / © Associated Press

Розалін Картер, окрім громадської діяльності, залишила по собі й кулінарну спадщину. Серед її улюблених рецептів — сирна закуска. Ця ретро-страва нагадує класичну сирну кульку, але формується у вигляді кільця. Її можна подавати з крекерами як аперитив або доповнювати нею святковий стіл. А найцікавіше — поєднати пікантний сир із полуничним джемом, про це розповіло видання EatingWell.

Інгредієнти

гострий твердий сир, наприклад чедер
450 г
невелика цибулина
1 шт.
подрібнені горіхи
1 жменя
майонез
чорний мелений перець
каєнський перець
1 дрібка
полуничний джем (за бажанням)
крекери для подавання

Приготування

  1. Натріть сир на великій тертці.

  2. Цибулю також натріть або дуже дрібно наріжте.

  3. У великій мисці поєднайте сир, цибулю, подрібнені горіхи, майонез, чорний та каєнський перець.

  4. Перемішайте до однорідної густої маси.

  5. Викладіть сирну масу на тарілку та руками сформуйте з неї акуратне кільце, залиште отвір у центрі.

  6. Поставте закуску у холодильник щонайменше на 5–6 годин, щоб вона добре застигла. Ще краще приготувати її напередодні та залишити на ніч.

  7. Безпосередньо перед подаванням покладіть у центр кільця полуничний джем. Саме він створює той самий ретро-контраст солоного, гострого та солодкого.

  8. Подавайте з хрусткими крекерами.

Поради

В оригінальному рецепті у вас є вибір сиру та горіхів, тож маєте простір для експериментів. Для насиченішого смаку обирайте витриманий чедер, а для цікавої текстури — пекан, волоські горіхи чи мигдаль.

рецепт сирної закуски Розалін Картер x.com/USNatArchives

рецепт сирної закуски Розалін Картер x.com/USNatArchives

Сирна закуска першої леді — чудовий приклад того, як із кількох звичайних продуктів можна зробити страву, яка одразу приверне увагу та зачарує смаком.

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