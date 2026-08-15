Улюблена сирна закуска колишньої першої леді США Розалін Картер: простий рецепт

Улюблена сирна закуска колишньої першої леді США Розалін Картер / © Associated Press

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Розалін Картер, окрім громадської діяльності, залишила по собі й кулінарну спадщину. Серед її улюблених рецептів — сирна закуска. Ця ретро-страва нагадує класичну сирну кульку, але формується у вигляді кільця. Її можна подавати з крекерами як аперитив або доповнювати нею святковий стіл. А найцікавіше — поєднати пікантний сир із полуничним джемом, про це розповіло видання EatingWell.

Інгредієнти гострий твердий сир, наприклад чедер 450 г невелика цибулина 1 шт. подрібнені горіхи 1 жменя майонез чорний мелений перець каєнський перець 1 дрібка полуничний джем (за бажанням) крекери для подавання

Приготування

Натріть сир на великій тертці. Цибулю також натріть або дуже дрібно наріжте. У великій мисці поєднайте сир, цибулю, подрібнені горіхи, майонез, чорний та каєнський перець. Перемішайте до однорідної густої маси. Викладіть сирну масу на тарілку та руками сформуйте з неї акуратне кільце, залиште отвір у центрі. Поставте закуску у холодильник щонайменше на 5–6 годин, щоб вона добре застигла. Ще краще приготувати її напередодні та залишити на ніч. Безпосередньо перед подаванням покладіть у центр кільця полуничний джем. Саме він створює той самий ретро-контраст солоного, гострого та солодкого. Подавайте з хрусткими крекерами.

Поради

В оригінальному рецепті у вас є вибір сиру та горіхів, тож маєте простір для експериментів. Для насиченішого смаку обирайте витриманий чедер, а для цікавої текстури — пекан, волоські горіхи чи мигдаль.

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рецепт сирної закуски Розалін Картер x.com/USNatArchives

Сирна закуска першої леді — чудовий приклад того, як із кількох звичайних продуктів можна зробити страву, яка одразу приверне увагу та зачарує смаком.

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