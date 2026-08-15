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Улюблена сирна закуска колишньої першої леді США Розалін Картер: простий рецепт
Улюблена закуска Розалін Картер — проста сирна страва, яка готується з кількох інгредієнтів і має святковий вигляд, а її головна родзинка — солодкий полуничний джем у центрі.
Розалін Картер, окрім громадської діяльності, залишила по собі й кулінарну спадщину. Серед її улюблених рецептів — сирна закуска. Ця ретро-страва нагадує класичну сирну кульку, але формується у вигляді кільця. Її можна подавати з крекерами як аперитив або доповнювати нею святковий стіл. А найцікавіше — поєднати пікантний сир із полуничним джемом, про це розповіло видання EatingWell.
Інгредієнти
- гострий твердий сир, наприклад чедер
- 450 г
- невелика цибулина
- 1 шт.
- подрібнені горіхи
- 1 жменя
- майонез
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- чорний мелений перець
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- каєнський перець
- 1 дрібка
- полуничний джем (за бажанням)
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- крекери для подавання
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Приготування
Натріть сир на великій тертці.
Цибулю також натріть або дуже дрібно наріжте.
У великій мисці поєднайте сир, цибулю, подрібнені горіхи, майонез, чорний та каєнський перець.
Перемішайте до однорідної густої маси.
Викладіть сирну масу на тарілку та руками сформуйте з неї акуратне кільце, залиште отвір у центрі.
Поставте закуску у холодильник щонайменше на 5–6 годин, щоб вона добре застигла. Ще краще приготувати її напередодні та залишити на ніч.
Безпосередньо перед подаванням покладіть у центр кільця полуничний джем. Саме він створює той самий ретро-контраст солоного, гострого та солодкого.
Подавайте з хрусткими крекерами.
Поради
В оригінальному рецепті у вас є вибір сиру та горіхів, тож маєте простір для експериментів. Для насиченішого смаку обирайте витриманий чедер, а для цікавої текстури — пекан, волоські горіхи чи мигдаль.
Сирна закуска першої леді — чудовий приклад того, як із кількох звичайних продуктів можна зробити страву, яка одразу приверне увагу та зачарує смаком.