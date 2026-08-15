Пісок у ґрунті для вазонів: чи варто його додавати / © Credits

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З кімнатними рослинами все трохи складніше, ніж здається на перший погляд. Недостатньо просто купити красивий вазон і поставити його на підвіконня. Важливі світло, температура, полив — і, звісно, ґрунт.

Саме тут у садівників часто виникає спокуса додати до готової ґрунтової суміші трохи піску. Логіка зрозуміла, бо пісок асоціюється з легкістю, хорошим дренажем і пустельними рослинами. Проте чи справді він потрібен вашим вазонам. Видання Martha Stewart розповіло, що іноді так, але далеко не завжди. Все залежить від рослини, типу ґрунту та самого піску.

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Коли пісок справді потрібен

Найперше варто згадати тих, хто буквально народжений для сухого ґрунту. Кактуси, сукуленти та деякі австралійські рослини добре почуваються у піщаних сумішах. Для них важливо, щоб вода не застоювалася біля коріння. Пісок допомагає суміші швидше відводити зайву вологу, покращує аерацію та зменшує ризик перезволоження.

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Це дуже актуально для рослин, які не люблять «мокрих ніг». Однак є нюанс, адже чим швидше вода проходить крізь ґрунт, тим уважніше потрібно стежити за його вологістю. Тобто додали пісок і забули про рослину на тиждень — не найкраща стратегія.

Не весь пісок однаково корисний

Це один із головних моментів. Варто використовувати якісний грубозернястий пісок, без домішок ґрунту, бур’янів та потенційних збудників хвороб. Дуже дрібний пісок може поводитися зовсім не так, як ви очікуєте, навіть погіршити структуру суміші.

Тому правило просте, якщо вже додаєте пісок, обирайте саме той, який призначений для садівництва, а не набирайте перший-ліпший із найближчої пісочниці.

Переваги піску

Головний плюс — дренаж.Піщана суміш швидше відводить надлишкову воду, а отже, може допомогти знизити ризик проблем, пов’язаних із постійно мокрим ґрунтом, зокрема кореневої гнилі.Для сукулентів та деяких трав’янистих і деревних рослин, наприклад чебрецю та розмарину, це особливо актуально.

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Пісок також може бути корисним, якщо ваш готовий ґрунт надто дрібний, щільний і погано пропускає повітря. У такому випадку фахівці радять розглядати його разом з іншими структурними компонентами, наприклад, перлітом, корою чи грубозернястим біовугіллям.

Мінуси піску

Ґрунт швидше висихає. Добрий дренаж — це прекрасно, поки ви не забули полити рослину. Піщана суміш може втрачати вологу швидше, тому потрібно регулярно перевіряти стан ґрунту та коригувати графік поливання.

Горщик стане важчим. Пісок — досить важкий матеріал. Якщо додати його багато, великий вазон може стати значно важчим. Для кімнатних рослин, які доводиться пересувати, це не найприємніший бонус.

Може знадобитися додаткове підживлення. Пісок майже не додає органічної речовини, тому у суміші може бути менше поживних компонентів.Відповідно, залежно від рослини, може знадобитися регулярніше використання рідких добрив разом із поливом.

Як правильно змішати пісок із ґрунтом

Універсальної формули для всіх рослин не існує. Варто враховувати одразу чотири речі:

наскільки дрібний чи щільний ваш ґрунт

розмір частинок піску

наскільки хороший дренаж вам потрібен

яку саме рослину ви вирощуєте

Один із можливих варіантів суміші — приблизно 50% піску, 30% ґрунту для вазонів і 20% органічного матеріалу. Усе потрібно добре перемішати у великому відрі чи контейнері. За потреби можна додати невелику кількість органічного добрива.

Але це саме орієнтир, а не універсальний рецепт. Для різних рослин пропорції можуть суттєво відрізнятися.

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Найкраща стратегія — експеримент

Якщо сумніваєтеся, не потрібно одразу пересаджувати всі свої рослини у нову піщану суміш. Приготуйте невелику порцію та протестуйте її. Подивіться, як швидко проходить вода, як довго залишається вологим ґрунт і як реагує рослина.

І важливо пам’ятати, що мета не у тому, щоб додати якомога більше поживних речовин. Головне — створити середовище, у якому коріння отримує достатньо води, повітря, світла та простору.

Якщо у вас кактус, сукулент, чебрець, розмарин або рослина, яка природно росте у сухому ґрунті, піщана суміш може бути чудовим рішенням. Якщо ж ви маєте якісний готовий ґрунт, який уже забезпечує хороший баланс між вологоутриманням, дренажем і повітропроникністю, додатковий пісок може бути просто непотрібним. Іноді найкраще, що можна зробити для рослини, — не покращувати те, що вже працює.

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