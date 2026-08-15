Відома акторка підтримала Полякову у гучному скандалі з ТЦК і розповіла про смерть 43-річного друга

Оля Полякова, Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

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Українська акторка Катерина Кузнєцова публічно підтримала Олю Полякову, яка нещодавно різко висловилася про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Після резонансного інтерв’ю Полякової Кузнєцова поставила вподобайку під відео зі словами співачки та залишила власний коментар. Це викликало хвилю обурення в Мережі й розділило юзерів на два табори — ті, хто згоден з позицією, і ні.

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Згодом акторка вирішила пояснити свою позицію та розповіла про особисту історію, через яку, за її словами, тема ТЦК для неї є особливо болючою. У своєму відеозверненні в Instagram Катерина зізналася, що не розуміє обурення через її реакцію на слова Полякової.

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«Дуже резонансне інтерв’ю вийшло з Олею Поляковою й дуже багато людей не можуть спати спокійно через мою вподобайку на відео співачки, де вона говорила про ТЦК. Ба більше, залишила там коментар. А люди вважають себе суддями. Але їхні коментарі не виводять мене з рівноваги», — заявила Кузнєцова.

Катерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

За словами акторки, її позиція пов’язана із трагічною історією її знайомого Романа Сопіна. Кузнєцова стверджує, що 43-річного чоловіка представники ТЦК забрали просто з вулиці.

Як розповіла Катерина, Роман не чинив опору та навіть погодився пройти необхідні процедури. Перед цим він зателефонував їхньому спільному другу Сашку та попросив привезти йому контактні лінзи для зору.

«Тема ТЦК зачепила мене особисто. Бо представники вбили мого друга Романа Сопіна, якому було 43 роки. Він пішов ввечері купував цигарки, його забрали представники ТЦК. Він не чинив жодного опору й погодився», — сказала акторка.

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Катерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Кузнєцова стверджує, що наступного ранку близькі Романа дізналися про його смерть. За її словами, представники ТЦК пояснили трагедію нападом епілепсії, під час якого чоловік нібито впав і вдарився головою.

Однак акторка наполягає, що Роман ніколи не мав епілепсії. Вона також заявила, що спільний знайомий Сашко, який приїхав до лікарні, нібито побачив на тілі чоловіка численні гематоми.

За словами акторки, мати загиблого намагалася домогтися розслідування обставин смерті сина. Кузнєцова стверджує, що жінка відкрила відповідну справу, однак згодом нібито отримала повідомлення з проханням припинити процесуальні дії.

Саме цю історію Кузнєцова називає причиною, через яку підтримала Полякову. Вона наголосила, що не вважає тему ТЦК такою, яку потрібно замовчувати, і переконана: подібні випадки мають отримувати розголос та належну правову оцінку.

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Роман Сопін / © instagram.com/katykino

Раніше Оля Полякова у розмові з Раміною Есхакзай також різко висловилася про ситуацію з мобілізацією. Співачка заявила, що її непокоїть поведінка окремих представників ТЦК на вулицях, і закликала суспільство не залишатися байдужим до можливих випадків жорстокого поводження з людьми. Її слова спричинили бурхливу реакцію в Мережі.

До слова, ще торік розкривати обставини смерті Романа Сопіна взявся адвокат родини. Тоді він опублікував висновок судово-медичної експертизи, де причиною смерті Романа Сопіна було вказано удар тупим предметом, що спричинив черепно-мозкову травму. На той момент у ТЦК не змогли пояснити, як саме чоловік «впав на підлогу та травмувався», а інформацію про ймовірне побиття мобілізованого називали «маніпулятивною та неправдивою».

Свого часу особистий контроль за справою обіцяв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, а речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян повідомляла про направлення відповідних запитів з метою перевірити дії працівників ТЦК.

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