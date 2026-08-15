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Лілія Подкопаєва у своє 48-річчя довела до мурах фото з мамою, якої не стало кілька місяців тому
У свій день народження спортсменка розповіла про переживання після особистої трагедії.
Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва 15 серпня святкує 48-річчя.
Однак цього року її день народження має особливо сумний відтінок — вперше спортсменка зустрічає його без мами Людмили Петриченко, яка померла кілька місяців тому.
З нагоди свого дня народження Подкопаєва поділилася в Instagram рідкісною світлиною з мамою та пригадала, як та підтримувала її на найважливіших етапах життя.
«Сьогодні мій день народження. Перший — без мами. Дивно, як багато може змінитися за рік. Ще торік цей день звучав її голосом у слухавці. Я завжди телефонувала їй першою. Не за привітанням — а щоб сказати „дякую“», — зворушила спортсменка.
Особливо щемкий спогад Лілія пов’язала зі своєю легендарною перемогою на Олімпіаді в Атланті 1996 року. Тоді вона зателефонувала мамі та повідомила, що стала олімпійською чемпіонкою. Через різницю в часі трансляція змагань у рідному Донецьку відбувалася глибокої ночі.
«Мама сказала, що знає. Що не могла дивитися — емоції були нестерпними. Натомість вона ходила попід вікнами нашого будинку, на вулиці Магістральній у Донецьку, і молилася. Щохвилини підходила ближче до вікна, щоб почути голос коментатора — і одразу відходила, наче боячись порушити силу своєї молитви», — пригадала Подкопаєва.
На жаль, спортсменка вже не може зателефонувати мамі, однак продовжує звертатися до неї подумки: «Цього року зателефонувати нема кому. Але я все одно кажу: мамо, дякую тобі. За ті ночі під вікнами. За молитви, якими ти мене берегла на відстані. Досягнення — це цінно. Але справжнє щастя — не в перемозі, а в тому, з ким нею поділитися. Мамо, сьогодні день, який ти мені подарувала».
Зазанчимо, мама Лілії Подкопаєвої Людмила Петриченко померла 11 квітня 2026 року. Причину смерті рідні не розголошували. Прощання із жінкою відбулося в Атланті, США.