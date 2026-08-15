Випробування ядерної зброї в космосі: дипломат попередив про катастрофічні наслідки

Валерій Чалий / © скриншот з відео

Реклама

Космічний простір ризикує перетворитися на арену безпрецедентного за своєю загрозою витка перегонів озброєнь.

Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий в інтерв’ю для LIGA.net.

Реклама

«У мене велике є побоювання, що ми дуже близько до випробування ядерної зброї у космосі … тому що з космосу набагато легше, з меншими зусиллями можна впливати… Ми на порозі найгірших перегонів озброєннь у космосі», — сказав Чалий.

Реклама

За словами Чалого, основними учасниками цього процесу є США, Китай і Росія. Він зазначив, що держави вже розробляють і виводять на орбіту супутники, які потенційно можуть використовуватися для протидії іншим космічним системам.

«Якщо, наприклад, ти вивів 10 супутників зі зброєю, зараз намагаються один одного контролювати», — пояснив дипломат.

Випробування ядерної зброї в космосі може знищити або вивести з ладу супутники, від яких залежать зв’язок, навігація та розвідка. Це також може створити довготривале радіаційне забруднення космічного простору та спровокувати нову гонку озброєнь між державами.

Чалий прогнозує серйозні дискусії щодо набуття ядерної зброї в Японії, Південній Кореї та Німеччині. За його словами, ці країни мають необхідні фінансові й технічні можливості для створення ядерного потенціалу.

Реклама

«Якщо Японія і Республіка Корея користуються захистом ядерної парасольки США, то Німеччина, наприклад, не користується жодною ядерною парасолькою. До речі, Білорусь, Казахстан користується російською. У нас немає ядерної парасольки жодної», — сказав Чалий.

Дипломат вважає, що Україна та Європа залишаються вразливими. Він зазначив, що Британія та Франція мають ядерну зброю, але Європа не створила спільного ядерного щита.

Чалий запропонував Україні домагатися створення спільного ядерного щита з європейськими партнерами. Він назвав Велику Британію та Францію потенційними учасниками такої системи стримування.

Дипломат закликав переглянути міжнародні зобов’язання у сфері нерозповсюдження ядерної зброї. На його думку, після порушення безпекових домовленостей, зокрема Будапештського меморандуму, Україна має порушити питання про нові механізми захисту.

Реклама

Раніше у Росії заявили про повну бойову готовність морських ядерних сил.

Новини партнерів