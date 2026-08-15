Курс валют на вихідні, 15-16 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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На вихідних, 15 та 16 серпня, в Україні діятимуть офіційні курси валют, встановлені Національним банком України на п'ятницю, 14 серпня. Долар становитиме 44,69 — вартість валюти знизилася на 2 копійки.

За даними НБУ, американська та європейська валюти дещо подешевшали порівняно з попереднім значенням.

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Курс долара, євро та злотого

На 15-16 серпня Національний банк встановив:

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Курс долара — 44,69 гривні (подешевшав на 2 копійки).

Курс євро — 51,55 гривні (втратив у ціні 7 копійок).

Курс злотого — 11,97 гривн (знизився на 2 копійки).

Офіційні курси НБУ залишатимуться чинними протягом обох вихідних днів.

Курс валют в обмінниках

Напередодні вихідних, 14 серпня, середній готівковий курс валют в українських обмінниках був таким:

долар купували в середньому за 44,49 гривні, а продавали за 44,06 гривні;

євро можна було придбати за 51,30 гривні, тоді як курс продажу становив 51,99 гривні;

польський злотий обмінники купували в середньому за 11,85 гривні, а продавали за 12,00 гривні.

Курс валют у банках

У банківських касах 14 серпня долар у ПриватБанку коштував 44,40 гривні під час купівлі та 44,95 гривні під час продажу. Євро — 51,05 та 51,95 гривні відповідно, а злотий — 11,65 та 12,20 гривні.

В Ощадбанку долар купували за 44,45 гривні, а продавали за 45,00 гривень. Курс євро становив 51,10 та 51,95 гривні відповідно.

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У ПУМБ курс долара був на рівні 44,45 гривні під час купівлі та 45,00 гривень під час продажу. Євро — 51,10 та 52,00 гривні. Злотий — 11,80 та 12,10 гривні.

В Укргазбанку долар коштував 44,45 гривні під час купівлі та 45,00 гривень під час продажу. Євро — 51,10 та 51,95 гривні, а злотий — 11,50 та 12,20 гривні.

У Райффайзен курс долара становив 44,55 гривні під час купівлі та 44,93 гривні під час продажу. Євро — 51,10 та 51,90 гривні відповідно, а злотий — 11,50 та 12,35 гривні.

Як ми писали, експерти прогнозують подальше зростання курсу долара в Україні. За узагальненим прогнозом Центру економічної стратегії, до кінця 2026 року американська валюта може коштувати близько 46 грн. Оцінки аналітиків коливаються від 45,6 до 46,3 грн за долар. На кінець 2027 року середній прогноз становить уже 49 грн за долар, хоча діапазон оцінок значно ширший — від 47,3 до 53 грн.

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