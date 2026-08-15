В Індонезії стався масштабний землетрус / © Associated Press

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Біля північного узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Після основного землетрусу сейсмологи зареєстрували ще три сильні афтершоки магнітудою 5,9, 5,6 та 6,1.

Про це повідомляє CNN.

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Метеорологічне агентство Індонезії попередило про можливість виникнення цунамі після землетрусу. На час публікації офіційної інформації про загиблих, постраждалих або масштаби пошкоджень не надходило.

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Попередня оцінка USGS вказує, що землетрус магнітудою 7,7 міг призвести до людських втрат і руйнування споруд. Система PAGER оцінила, що приблизно 500 тисяч людей відчули дуже сильні або руйнівні коливання ґрунту.

Поштовхи такої сили можуть спричинити легкі чи помірні пошкодження в будівлях, зведених із дотриманням вимог сейсмостійкості. Водночас споруди з низьким рівнем захисту від землетрусів можуть зазнати значних руйнувань.

Індонезія розташована в межах Тихоокеанського вогняного кільця — одного з найактивніших сейсмічних поясів планети. У цьому регіоні регулярно відбуваються землетруси та виверження вулканів.

Тихоокеанське вогняне кільце охоплює території від Японії та Індонезії, перетинає Тихий океан і простягається до Каліфорнії та Південної Америки. Саме геологічна активність у цій зоні робить Індонезію особливо вразливою до потужних підземних поштовхів і ризику цунамі.

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Нагадаємо, у Колумбії стався найсильніший за десятиліття землетрус. Поштовхи призвели до численних руйнувань і десятків жертв.

Найбільше загиблих зафіксували у Перейрі — місті в одному з головних кавових регіонів країни. Також про жертви повідомили в Манісалесі, Кібдо, Медельїні, провінції Чоко та регіоні Вальє-дель-Каука.

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