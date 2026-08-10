Міста в руїнах, десятки загиблих: Колумбію вдарив потужний землетрус

Потужний землетрус у Колумбії / © AP

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У Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4, унаслідок якого загинули щонайменше 70 людей. Влада побоюється, що під завалами зруйнованих будівель можуть залишатися люди.

Деталі повідомляє видання BBC.

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За даними геологічної служби країни, землетрус стався о 07:34 за місцевим часом на глибині 103 км. Його епіцентр розташовувався поблизу селища Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко на тихоокеанському узбережжі Колумбії.

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Найбільше загиблих зафіксували у Перейрі — місті в одному з головних кавових регіонів країни. Також про жертви повідомили в Манісалесі, Кібдо, Медельїні, провінції Чоко та регіоні Вальє-дель-Каука.

Місце, де стався землетрус. / © BBC

У наведених попередніх регіональних даних йдеться про 37 загиблих у Перейрі, трьох у Манісалесі, по одному в Кібдо та Медельїні, чотирьох у Чоко та 28 у Вальє-дель-Каука.

Обвалилися десятки будівель

У Манісалесі землетрус пошкодив будинки, на стінах з'явилися великі тріщини. BBC Verify підтвердив обвалення будівель у місті.

Потужний землетрус у Колумбії. / © AP

Одна з очевидців Анхеліка Авіла розповіла BBC World Service, що під час поштовхів перебувала в готелі.

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«Усі кричали... Я бачила, як із сусідніх будівель здіймався пил, а зі стін падала цегла», — розповіла вона.

За її словами, після землетрусу на багатьох будинках можна було побачити уламки цегли та пошкоджену штукатурку.

У Калі, третьому за кількістю населення місті країни, за даними мера, обвалилися близько 25 будівель.

Потужний землетрус у Колумбії. / © AP

У соцмережах також з'явилися кадри з Манісалеса, на яких видно зруйновані споруди. На одному з відео зафіксовано обвалення шпиля церкви, а на фасаді сусіднього будинку — глибокі тріщини.

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Поштовхи відчули у Боготі

Землетрус відчувався за сотні кілометрів від епіцентру, зокрема у столиці Колумбії Боготі. З кількох будівель евакуювали людей.

Потужний землетрус у Колумбії. / © AP

Очевидці розповідали, що сильні поштовхи тривали майже дві хвилини. На вулицях розгойдувалися дерева та світлофори, люди вибігали з будинків і офісів.

Мер Боготи Карлос Фернандо Галан повідомив про тріщини в окремих будівлях, однак серйозних пошкоджень міської інфраструктури на той момент не зафіксували.

Пошкодження також виявили у кількох регіональних аеропортах, зокрема в Перейрі, Манісалесі, Кібдо, Картаго та Буенавентурі.

За даними Геологічної служби США, цей землетрус став найпотужнішим у Колумбії за останні 34 роки.

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