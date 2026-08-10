Города в руинах, десятки погибших: Колумбию ударило мощное землетрясение

Мощное землетрясение в Колумбии / © AP

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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек. Власти опасаются, что под завалами разрушенных построек могут оставаться люди.

Детали сообщает издание BBC.

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По данным геологической службы страны, землетрясение произошло в 07:34 по местному времени на глубине 103 км. Его эпицентр располагался у поселка Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье Колумбии.

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Больше всего погибших зафиксировали в Перейре — городе в одном из главных кофейных регионов страны. Также о жертвах сообщили в Манисалесе, Кибдо, Медельине, провинции Чоко и регионе Валье-дель-Каука.

Место, где произошло землетрясение. / © BBC

В приведенных предварительных региональных данных говорится о 37 погибших в Перейре, троих в Манисалесе, по одному в Кибдо и Медельине, четырех в Чоко и 28 в Валье-дель-Каука.

Обрушились десятки зданий

В Манисалесе землетрясение повредило дома, на стенах появились большие трещины. BBC Verify подтвердил обрушение зданий в городе.

Мощное землетрясение в Колумбии. / © AP

Одна из очевидцев Анхелика Авила рассказала BBC World Service, что во время толчков находилась в отеле.

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«Все кричали... Я видела, как из соседних построек поднималась пыль, а со стен падал кирпич», — рассказала она.

По ее словам, после землетрясения во многих домах можно было увидеть обломки кирпича и поврежденную штукатурку.

В Кали, третьем по численности населения городе страны, по данным мэра, обрушились около 25 зданий.

Мощное землетрясение в Колумбии. / © AP

В соцсетях также появились кадры из Манисалеса, на которых видны разрушенные постройки. На одном из видео зафиксирован обрушение шпиля церкви, а на фасаде соседнего дома — глубокие трещины.

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Толчки почувствовали в Боготе

Землетрясение ощущалось в сотне километров от эпицентра, в том числе в столице Колумбии Боготе. Из нескольких построек эвакуировали людей.

Мощное землетрясение в Колумбии. / © AP

Очевидцы рассказывали, что сильные толчки продолжались около двух минут. На улицах раскачивались деревья и светофоры, люди выбегали из домов и офисов.

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил о трещинах в отдельных зданиях, однако серьезных повреждений городской инфраструктуры на тот момент не зафиксировали.

Повреждения также были обнаружены в нескольких региональных аэропортах, в частности в Перейре, Манисалесе, Кибдо, Картаго и Буэнавентуре.

По данным Геологической службы США, это землетрясение стало самым мощным в Колумбии за последние 34 года.

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