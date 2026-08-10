В жакете, мини-шортах и с растрепанными волосами: Кристен Стюарт попала в объектив папарацци в Нью-Йорке

Кристен Стюарт / © Getty Images

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Кристен Стюарт попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. Звезда появилась перед камерами в черном однобортном жакете свободного кроя, рукава которого она закатала, продемонстрировав полосатую подкладку.

Под жакетом на ней была темная футболка с большим белым принтом. Актриса сочетала ее с черными мини-шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги и татуировку на бедре.

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Кристен Стюарт / © Getty Images

Образ Кристен дополнили черными носками в рубчик и кроссовками с акцентными салатовыми полосками.

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На шее у Стюарт была серебристая цепочка, а на руке — кольцо. Она надела солнцезащитные очки и уложила короткие волосы в растрепанную прическу.

Напомним, Кристен Стюарт на премьеру фильма «The Wrong Girls» пришла в белой рубашке с короткими рукавами и черных укороченных брюках.

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