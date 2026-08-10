ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

В жакете, мини-шортах и с растрепанными волосами: Кристен Стюарт попала в объектив папарацци в Нью-Йорке

Актрису сфотографировали на одной из улиц города в образе, характерном для ее любимого стиля с нотками гранжа.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. Звезда появилась перед камерами в черном однобортном жакете свободного кроя, рукава которого она закатала, продемонстрировав полосатую подкладку.

Под жакетом на ней была темная футболка с большим белым принтом. Актриса сочетала ее с черными мини-шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги и татуировку на бедре.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Образ Кристен дополнили черными носками в рубчик и кроссовками с акцентными салатовыми полосками.

На шее у Стюарт была серебристая цепочка, а на руке — кольцо. Она надела солнцезащитные очки и уложила короткие волосы в растрепанную прическу.

Напомним, Кристен Стюарт на премьеру фильма «The Wrong Girls» пришла в белой рубашке с короткими рукавами и черных укороченных брюках.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie