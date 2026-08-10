Принц и принцесса Уэльские поделились хорошей новостью

Уильям и Кейт / © Associated Press

Реклама

Стало известно, что Кейт и Уильям получили значительную финансовую поддержку для реализации своих будущих проектов.

Согласно последним финансовым отчетам Королевского фонда принца и принцессы Уэльских, их благотворительная деятельность оказывает огромное влияние за рубежом.

Реклама

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

В отчете за 2025 год указано, что Фонд получил 8 694 668 фунтов стерлингов дохода от организации «Американские друзья», зарегистрированной в штате Делавэр, США. Это почти на 4 миллиона фунтов стерлингов больше, чем в предыдущем году, когда доход составил 4 885 719 фунтов стерлингов в 2024 году.

Реклама

Организация «Американские друзья Королевского фонда принца и принцессы Уэльских» описывается как «независимо управляемая организация» с «совпадающими интересами» и демонстрирует свой доход из США, сообщает журнал Hello!.

В заявлении также говорится: «Американские друзья поддерживают программы и инициативы Королевского фонда, уделяя основное внимание проектам, оказывающим влияние в международном масштабе».

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Королевский фонд — это совместная благотворительная организация Уильяма и Кейт, через которую они реализуют свои основные проекты. Согласно отчету, в 2025 году совокупный доход фонда превысил 19 миллионов фунтов стерлингов, а расходы составили 16 миллионов фунтов стерлингов.

Новости партнеров