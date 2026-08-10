Кэти Холмс впервые появилась на публике со своим новым бойфрендом, но внимание привлекли ее туфли

Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / © Getty Images

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Актриса, известная своим непринужденным стилем и умением сочетать изысканные и повседневные вещи, вновь остановила свой выбор на любимой эстетике — ненавязчивой, элегантной, с несколько неожиданными модными деталями. Кэти выбрала длинное платье цвета слоновой кости, которое привлекало внимание именно своей простотой.

Платье было без бретелек, повторяло линии тела и ниспадало прямо до пола, создавая удлинённый минималистичный силуэт. Особенность платья — в его фактуре и бахроме, которая обрамляла верхний край и подол, придавая простому крою более непринужденный и даже немного богемный характер.

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Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / © Getty Images

Именно сочетание четких линий и ненавязчивой фактуры делает это платье прекрасным примером удачного летнего наряда, поскольку оно красиво, но не выглядит слишком нарядным. Белые и кремовые платья уже несколько сезонов остаются одним из беспроигрышных вариантов для тёплого времени года, а Холмс продемонстрировала, насколько удачными они могут быть не только в повседневных, но и в вечерних образах.

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Вместо массивных украшений и гламурных аксессуаров актриса собрала волосы в пучок, а макияж сделала максимально естественным — лишь подчеркнула свою красоту. Однако самая интересная деталь её образа — обувь. В противовес платью она выбрала яркую пару — остроносые туфли со змеиным принтом, создав таким образом эффектный контраст. Именно такие детали уже давно являются одним из её любимых стилистических приёмов, ведь она и её стилистка часто дополняют лаконичные образы туфлями, сумкой или другой вещью, которая полностью меняет их характер. В сочетании с длинным платьем змеиный принт оказался особенно удачным выбором, ведь не позволил образу стать слишком торжественным или банальным.

Совместное появление актрисы и художника привлекло много внимания, ведь Холмс и Ярмоски, которые находятся в романтических отношениях с июля, до сих пор в основном старались не афишировать их. Известно, что пара познакомилась на вечеринке и несколько раз встречалась.

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