Национальная опера открывает театральный сезон: какие спектакли покажут в августе

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Свой 159-й театральный сезон Национальная опера Украины, как уже стало традицией, открывает жемчужиной украинского оперного искусства — оперой «Наталка Полтавка» Николая Лысенко (15 августа), а уже на следующий день зрители увидят невероятно яркий гала-концерт «Звезды украинского балета», который также посвящен открытию нового театрального сезона.

Кроме того, в августовской афише, помимо гала-концерта, приуроченного к Дню независимости Украины, который, несомненно, станет главным событием августа, заявлены бенефисы, посвящения, праздничные концерты и лучшие образцы мировой и украинской оперной и балетной классики.

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И хотя спектакли по-прежнему остаются «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале по-прежнему ограничено, Национальная опера Украины с нетерпением ждет открытия сезона и встречи со своими любимыми зрителями.

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Афиша Национальной оперы Украины на август выглядит так:

15 августа (суббота) в 17:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко — полная юмора, танцев и фольклора история любви в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко. В основе сюжета — история простой девушки Наталки, которая тоскует по своему возлюбленному Петру, уехавшему на заработки в чужую страну и неизвестно, когда вернётся. По воле матери она вынуждена согласиться на помолвку с местным богачом господином Возным… Но хорошо, когда всё заканчивается хорошо! Но даже в классические произведения время вносит свои коррективы — так в спектакль вошёл известный мем о лепешке. В ролях: Анастасия Поважная (Наталка Полтавка), Сергей Скочеляс (Петр), Анжелина Швачка (Горпина Терпелиха), Богдан Тарас (Выборный Макогоненко), Сергей Пащук (Возный Тетерваковский), Геннадий Ващенко (Николай).

Наталья Полтавка

16 августа (воскресенье) в 15:00 — «Звезды украинского балета»— гала-концерт с участием мастеров балетной сцены по случаю открытия 159-го театрального сезона.

22 августа (суббота) в 18:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль принадлежит к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной привязанностью слушателей. Ее герои попадают в весьма причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертной пьесы французского драматурга Пьера Бомарше…

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«Севильский цирюльник». Ольга Фомичева

В современной версии Анатолия Соловьяненко постановка «вне пространства и вне времени» сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города. На этот раз опера прозвучит в исполнении Александра Киреева (Фигаро), Дмитрия Иванченко (граф Альмавива), Ольги Фомичевой (Розина), Александра Бойко (доктор Бартоло), Анжелины Швачки (Берта), Сергея Магеры (Дон Базилио) и др.

23 августа (воскресенье) в 18:00 — «Тебе, независимая Родина!» — гала-концерт по случаю Дня Независимости Украины с участием ведущих солистов, хора и оркестра Национальной оперы Украины.

27 августа (четверг) в 18:00 — романтический балет Адольфа Адана «Жизель». По сюжету произведения граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже обручен с богатой аристократкой Батильдой, поэтому вынужден притворяться крестьянином. В девушку также влюблен лесник Ганс, который раскрывает ей правду о графе. Не выдержав измены возлюбленного, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может ее забыть, поэтому тайно посещает кладбище. Там его ждёт последняя встреча с духом возлюбленной, которая спасает его от смерти. Уже в наше время балетмейстер театра Виктор Яременко, переосмыслив сценографию и сюжет этого балетного шедевра, создал собственную версию спектакля. Премьера этой постановки с огромным успехом прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве. В ролях: Юлия Кулик (Жизель), Даниил Пашук (Альберт), Александр Габелко (Ганс), Дарья Космина (Батильда), Элина Кутузова (Мирта) и др.

28 августа (пятница) в 18:00 — лирико-философская опера «Фауст» выдающегося французского композитора Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссёра Марио Корради. На этот раз спектакль посвящен 90-летию Николая Киришева. В главных ролях: Дмитрий Иванченко (Фауст), Сергей Ковнир (Мефистофель), Лилия Гревцова (Маргарита), Михаил Киришев (Валентин) и др.

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29 августа (суббота) в 17:00 — Вечер одноактных балетов «4 легенды — гала». Посвящается Дню памяти защитников Украины.

В программе представлена хореография четырёх легендарных балетмейстеров: Уильяма Форсайта (США), Джона Ноймайера (США), Ханса ван Манена (Нидерланды), Алексея Ратманского (Украина — США).

Впервые на сцене Национальной оперы Украины будут исполнены два хореографических номера в постановке Уильяма Форсайта: «Bach Duet» и «Slingerland Duet». Зрители смогут познакомиться с особой философией этого американо-немецкого хореографа, который, сохраняя классическую «лексику», деконструирует представления о положении тела в пространстве и наполнении сценического пространства методологией поиска. В программе вечера также представлены произведения, которые уже успели стать частью репертуара и полюбились зрителям: «Весна и осень» Джона Ноймайера, «5 танго» Ханса ван Манена и «Элегия военного времени» Алексея Ратманского.

Элегия военного времени

«Bach Duet» — хореография Уильяма Форсайта, музыка И. С. Баха. Исполнители: Илона Кравченко, Никита Сухоруков.

Адажио из балета «Весна и осень» на музыку Антонина Дворжака (Серенада ми-мажор, ор. 22) в постановке всемирно известного хореографа, художественного руководителя и директора Hamburg Ballett Джона Ноймаера. Солисты: Юлия Кулик, Евгений Логвиненко.

«Slingerland Duet» — хореография Уильяма Форсайта, музыка Гэвина Брайерса. Исполняют: Анастасия Шевченко, Ян Ваня.

«5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из выдающихся хореографов современности Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп и является чрезвычайно популярным в мире шедевром. Здесь балетмейстер позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, и вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, присущие музыке Астора Пьяццоллы, с классическим танцем, переплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе со звуками музыки. Солисты: Александра Панченко, Ян Ваня.

«Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцора и балетмейстера Алексея Ратманского. Солисты: Илона Кравченко, Александра Панченко, Элина Кутузова, Анастасия Шевченко, Никита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Евгений Логвиненко, Илья Морозов.

30 августа (воскресенье) в 15:00 — бессмертный шедевр украинской классики: опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко. На этот раз спектакль посвящён 25-летию творческой деятельности Натальи Николаишин на сцене Национальной оперы Украины.

Запорожцы за Дунаем. Наталья Николаишин, Одарка

В главных ролях: Сергей Магера (Иван Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Анастасия Поважная (Оксана), Александр Никифоров (Андрей), Александр Бойко (Султан) и др.

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