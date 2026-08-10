Національна опера відкриває театральний сезон: які вистави покажуть у серпні

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Свій 159-й театральний сезон Національна опера України уже традиційно відкриває перлиною українського оперного мистецтва — «Наталкою Полтавкою» Миколи Лисенка (15 серпня), а вже наступного дня глядачі побачать неймовірно яскравий Гала-концерт «Зірки українського балету», який теж присвячений відкриттю нового театрального сезону.

Також в серпневій афіші, окрім гала-концерту з нагоди Дня Незалежності України, який безумовно стане домінантою серпня, заявлені бенефіси, присвяти, святкові концерти та кращі взірці світової й української оперної та балетної класики.

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І хоча вистави все ще залишаються «денними» (інформація про початок вистави вказана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів у залі все ще обмежена, Національна опера України з нетерпінням чекає на відкриття сезону і зустрічі зі своїми улюбленими глядачами.

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Серпнева афіша Національної опери України має такий вигляд:

15 серпня (субота) о 17:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. В основі сюжету — історія простої дівчини Наталки, яка тужить за своїм коханим Петром, що поїхав на заробітки на чужину та невідомо, коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитися на заручини з місцевим багатієм паном Возним… Але добре, коли все закінчується добре! Та навіть у класичні твори час вносить свої корективи — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю. У ролях: Анастасія Поважна (Наталка Полтавка), Сергій Скочеляс (Петро), Анжеліна Швачка (Горпина Терпелиха), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський), Геннадій Ващенко (Микола).

Наталка Полтавка

16 серпня (неділя) о 15:00 — «Зірки українського балету» — гала-концерт за участю майстрів балетної сцени з нагоди відкриття 159-го театрального сезону.

22 серпня (субота) о 18:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше…

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Севільський цирульник. Ольга Фомічова

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. Цього разу опера прозвучить у виконанні Олександра Киреєва (Фігаро), Дмитра Іванченка (Граф Альмавіва), Ольги Фомічової (Розіна), Олександра Бойка (Лікар Бартоло), Анжеліни Швачки (Берта), Сергія Магери (Дон Базіліо) та ін.

23 серпня (неділя) о 18:00 — «Тобі, незалежна Батьківщино!» — гала-концерт до Дня Незалежності України за участю провідних солістів, хору та оркестру Національної опери України.

27 серпня (четвер) о 18:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель». За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він уже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож таємно відвідує цвинтар. Там на нього чекає остання зустріч із духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього балетного шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. У ролях: Юлія Кулик (Жізель), Даниїл Пашук (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Дар’я Косміна (Батильда), Еліна Кутузова (Мірта) та ін.

28 серпня (п’ятниця) о 18:00 — лірико-філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Цього разу вистава присвячена 90-річчю Миколи Кірішева. У головних ролях: Дмитро Іванченко (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Лілія Гревцова (Маргарита), Михайло Кірішев (Валентин) та ін.

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29 серпня (субота) о 17:00 — Вечір одноактних балетів «4 Легенди — гала». До Дня пам’яті захисників України.

У програмі представлена хореографія чотирьох легендарних балетмейстерів: Вільяма Форсайта (США), Джона Ноймаєра (США), Ханса ван Манена (Нідерланди), Олексія Ратманського (Україна — США).

Вперше на сцені Національної опери України виконають два хореографічні номери у постановці Вільяма Форсайта: Bach Duet і Slingerland Duet. Глядачі матимуть можливість познайомитися з особливою філософією цього американо-німецького хореографа, який, зберігаючи класичну «лексику», деконструює уявлення про положення тіла у просторі й наповнення сценічного простору методологією пошуку. У програмі вечора також твори, які вже встигли стати частиною репертуару і полюбилися глядачам: «Весна і осінь» Джона Ноймаєра, «5 танго» Ханса ван Манена і «Елегія воєнного часу» Олексія Ратманського.

Елегія воєнного часу

«Bach Duet» хореографія Уільяма Форсайта, музика Й.С.Баха. Виконують: Ілона Кравченко, Микита Сухоруков.

Адажіо з балету «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Юлія Кулик, Євген Логвиненко.

«Slingerland Duet» хореографія Уільяма Форсайта, музика Гевіна Браєрса. Виконують: Анастасія Шевченко, Ян Ваня. Slingerland duet. Анастасія Шевченко_Ян Ваня

«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром. Тут балетмейстер дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, властиві музиці Астора П’яццолли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Олександра Панченко, Ян Ваня.

«Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Солісти: Ілона Кравченко, Олександра Панченко, Еліна Кутузова, Анастасія Шевченко, Микита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Євген Логвиненко, Ілля Морозов.

30 серпня (неділя) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики: опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. Цього разу вистава присвячується 25-річчю творчої діяльності Наталії Николаїшин на сцені Національної опери України.

Запорожець за Дунаєм. Наталія Николаїшин, Одарка

У головних ролях: Сергій Магера (Іван Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Анастасія Поважна (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін.

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