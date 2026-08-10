Купуйте це вже зараз: "Флеш" дав українцям пораду перед важкою зимою

Сергій «Флеш»

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Українцям, які планують купувати акумулятори, інвертори та павербанки для підготовки до можливих проблем з електропостачанням, варто зробити це вже влітку. Восени та взимку через різке зростання попиту ціни на таке обладнання можуть зрости удвічі-тричі.

Про це заявив військовий експерт, фахівець із радіотехнологій та радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) в інтервʼю «5 Каналу».

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За його словами, Росія має значно більше балістичних ракет, зокрема «Іскандерів» і ракет до С-400, ніж Україна має ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Водночас Україна продовжуватиме отримувати такі ракети від партнерів.

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На цьому тлі Флеш рекомендує українцям заздалегідь подбати про резервні джерела живлення.

«Ми отримуватимемо від наших партнерів ракети до систем Patriot, адже Росія продовжує атакувати Україну ракетами „Іскандер“ і С-400. Водночас я хотів би дати українцям одну рекомендацію. Зараз, у літній період, попит на інвертори та акумулятори невеликий, тому ціни залишаються відносно низькими, а на складах є достатньо товару різної ємності», — зазначив він.

За словами Бескрестнова, влітку на ринку є достатній вибір акумуляторів та інверторів різної ємності. Однак із наближенням холодів і можливим збільшенням попиту ситуація може змінитися.

«Якщо є можливість, варто придбати таке обладнання вже зараз, а не чекати осені чи зими. Коли попит різко зростає, вартість інверторів і акумуляторів може збільшитися у два-три рази. І це не перебільшення — саме так уже траплялося», — наголосив Флеш.

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Таким чином, експерт радить не відкладати підготовку до осінньо-зимового періоду та за можливості придбати необхідні резервні джерела живлення до початку сезонного ажіотажу.

Раніше командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко заявив, що на тлі загрози масованих ракетних ударів Росії українцям уже зараз варто готуватися до складної зими та можливих тривалих перебоїв з електроенергією.

Як ми писали, восени ситуація в Україні може суттєво загостритися через необхідність одночасно посилювати оборону від російських ракетних ударів і готувати енергетичну інфраструктуру до зими. Однією з головних проблем залишається дефіцит засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

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