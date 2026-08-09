Києву взимку може критично не вистачати ракет для Patriot: військовий оглядач назвав необхідну кількість

Patriot / © Associated Press

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Україні до початку зимового сезону необхідно отримати значну партію ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot. Водночас навіть 300 таких ракет не забезпечать повного захисту столиці від російських ударів.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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За його оцінкою, Сполученим Штатам зрештою доведеться забезпечити Україну приблизно 300 перехоплювачами PAC-3. Ключовим питанням він називає терміни такого постачання.

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Мирошников припускає, що у разі затримки ракети можуть надійти лише у грудні-січні — вже після початку періоду найбільших ризиків для української енергетики.

Оглядач також попередив про можливість повторення у Києві важкої ситуації минулої зими, коли через російські атаки застосовували масштабні почергові відключення електроенергії, а значна кількість будинків залишалася без опалення.

Водночас навіть 300 перехоплювачів PAC-3, за розрахунками Мирошникова, дозволять у сукупності перехопити менш ніж 40% балістичних, гіперзвукових та аеробалістичних цілей, які Росія може спрямувати на Київ.

Він висловив сподівання, що під час майбутнього зимового сезону погодні умови будуть сприятливішими для України та зменшать навантаження на енергосистему.

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Нагадаємо, раніше військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив про те, що Україна не виготовлятиме американські ракети PAC-3 для Patriot на своїй території, а всі чутки в медіапросторі щодо цього не мають реального підґрунтя. За словами експерта, навіть за умови передачі американських ліцензій, ключовою вимогою Вашингтона є розгортання виробничих потужностей у Німеччині, а не в Україні. Головним чинником у цьому питанні є безпековий фактор, адже українські підприємства залишаються під постійним прицілом російських аеробалістичних ракет.

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