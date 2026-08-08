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Україна не зможе виробляти ракети до Patriot: військовий аналітик зробив тривожну заяву
США наполягають на локалізації виробництва ракет PAC-3 для систем Patriot у Німеччині через загрозу російських обстрілів та ризик витоку секретних даних, пояснив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
Україна не виготовлятиме американські ракети PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot на своїй території, а всі чутки в медіапросторі щодо цього не мають реального підґрунтя.
Про це в ефірі «День.LIVE» заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
За словами експерта, навіть за умови передачі американських ліцензій, ключовою вимогою Вашингтона є розгортання виробничих потужностей у Німеччині, а не в Україні. Головним чинником у цьому питанні є безпековий фактор, адже українські підприємства залишаються під постійним прицілом російських аеробалістичних ракет.
Окрім прямої загрози знищення заводів, у США висловлюють застереження щодо збереження технологічних таємниць.
«Окрім постійної загрози російських ракетних ударів, у Вашингтоні побоюються, що документація на PAC-3 може опинитися в руках російських спецслужб через корумпованих чиновників», — наголосив Снєгирьов.
Аналітик підсумував, що через сукупність безпекових та корупційних ризиків розгортання виробництва протиракетних засобів такого рівня всередині країни є неможливим, а локалізація в європейських країнах-партнерах залишається єдиним реалістичним сценарієм.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети досі залишаються проблемою для України. Водночас, з його слів, є низка країни, які можуть допомогти з цим.