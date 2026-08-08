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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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867
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Україна не зможе виробляти ракети до Patriot: військовий аналітик зробив тривожну заяву

США наполягають на локалізації виробництва ракет PAC-3 для систем Patriot у Німеччині через загрозу російських обстрілів та ризик витоку секретних даних, пояснив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Ракета PAC-3 для Patriot

Ракета PAC-3 для Patriot / © Фото з відкритих джерел

Україна не виготовлятиме американські ракети PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot на своїй території, а всі чутки в медіапросторі щодо цього не мають реального підґрунтя.

Про це в ефірі «День.LIVE» заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта, навіть за умови передачі американських ліцензій, ключовою вимогою Вашингтона є розгортання виробничих потужностей у Німеччині, а не в Україні. Головним чинником у цьому питанні є безпековий фактор, адже українські підприємства залишаються під постійним прицілом російських аеробалістичних ракет.

Окрім прямої загрози знищення заводів, у США висловлюють застереження щодо збереження технологічних таємниць.

«Окрім постійної загрози російських ракетних ударів, у Вашингтоні побоюються, що документація на PAC-3 може опинитися в руках російських спецслужб через корумпованих чиновників», — наголосив Снєгирьов.

Аналітик підсумував, що через сукупність безпекових та корупційних ризиків розгортання виробництва протиракетних засобів такого рівня всередині країни є неможливим, а локалізація в європейських країнах-партнерах залишається єдиним реалістичним сценарієм.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети досі залишаються проблемою для України. Водночас, з його слів, є низка країни, які можуть допомогти з цим.

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