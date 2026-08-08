Ракети для Patriot: Зеленський домовився з США про постачання

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети досі залишаються проблемою для України. Водночас, з його слів, є низка країни, які можуть допомогти з цим.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем, відповідаючи на запитання кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

Реклама

«Що стосується балістики. Ми живемо цим. В яких напрямках можна вирішити цю проблему? Передусім, у кого є антибалістичні ракети і системи? Виробника, це США, передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Чи будуть вони виділяти нам ракети кожного місяця? Так», — сказав він.

Реклама

З його слів, 2025 року щомісячного постачання цих ракет було більше, Україна має намір вирішити цю проблему.

Окремо президент звернув увагу на те, що ракети для Patriot мають німці і поляки: «Це ті, хто можуть серйозно допомогти. Дуже часто запитують щодо Ізраїлю. Ми би хотіли би також від них отримати допомогу. Ми готові були купити, але в нас цієї можливості поки що немає».

«Другий варіант — це своя балістика. Ви знаєте, що ми над цією балістикою працюємо. І ми працюємо з тими самими, з Німеччиною, і працюємо з Нідерландами, з норвезькими партнерами, з Данією. Ми працюємо з усіма цими країною, з Італією, з компанією Леонарда, щоб зробити свою європейську систему. Ми над цим працюємо. Тут лідер своєї української компанії FirePoint», — додав президент.

Нагадаємо, Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом засобів протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни. Тим часом західні партнери дедалі стриманіше реагують на заклики президента Володимира Зеленського щодо передавання додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.

Реклама

Після чергових масованих атак Росії президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість ракет для систем ППО, отриманих Україною від партнерів 2026 року, скоротилася утричі порівняно з минулим роком.

За словами глави держави, союзники мають необхідні ракети та технічні можливості для підтримки України, однак бракує політичних рішень щодо їх передавання та прискорення виробництва.

Новини партнерів