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Ракети для Patriot: Зеленський домовився з США про постачання
США надаватимуть Україні ракети для систем Patriot. Однак цього однаково буде замало, вважає Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети досі залишаються проблемою для України. Водночас, з його слів, є низка країни, які можуть допомогти з цим.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем, відповідаючи на запитання кореспондентки ТСН Олени Чернякової.
«Що стосується балістики. Ми живемо цим. В яких напрямках можна вирішити цю проблему? Передусім, у кого є антибалістичні ракети і системи? Виробника, це США, передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Чи будуть вони виділяти нам ракети кожного місяця? Так», — сказав він.
З його слів, 2025 року щомісячного постачання цих ракет було більше, Україна має намір вирішити цю проблему.
Окремо президент звернув увагу на те, що ракети для Patriot мають німці і поляки: «Це ті, хто можуть серйозно допомогти. Дуже часто запитують щодо Ізраїлю. Ми би хотіли би також від них отримати допомогу. Ми готові були купити, але в нас цієї можливості поки що немає».
«Другий варіант — це своя балістика. Ви знаєте, що ми над цією балістикою працюємо. І ми працюємо з тими самими, з Німеччиною, і працюємо з Нідерландами, з норвезькими партнерами, з Данією. Ми працюємо з усіма цими країною, з Італією, з компанією Леонарда, щоб зробити свою європейську систему. Ми над цим працюємо. Тут лідер своєї української компанії FirePoint», — додав президент.
Нагадаємо, Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом засобів протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни. Тим часом західні партнери дедалі стриманіше реагують на заклики президента Володимира Зеленського щодо передавання додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.
Після чергових масованих атак Росії президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість ракет для систем ППО, отриманих Україною від партнерів 2026 року, скоротилася утричі порівняно з минулим роком.
За словами глави держави, союзники мають необхідні ракети та технічні можливості для підтримки України, однак бракує політичних рішень щодо їх передавання та прискорення виробництва.