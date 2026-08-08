Ракеты для Patriot: Зеленский договорился с США о поставках

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистические ракеты по-прежнему остаются проблемой для Украины. В то же время, по его словам, есть ряд стран, которые могут помочь с этим.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, отвечая на вопросы корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

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«Что касается баллистики. Мы живем этим. В каких направлениях можно решить эту проблему? В первую очередь, у кого есть антибаллистические ракеты и системы? Производителя, это США, прежде всего. Могут ли они помочь? Мы работаем. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да», — сказал он.

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По его словам, в 2025 году ежемесячных поставок этих ракет было больше, Украина намерена решить эту проблему.

Отдельно президент обратил внимание на то, что у ракет для Patriot есть немцы и поляки: «Это те, кто могут серьезно помочь. Очень часто спрашивают по поводу Израиля. Мы бы хотели также получить от них помощь. Мы готовы были купить, но у нас этой возможности пока нет».

«Второй вариант — это своя баллистика. Вы знаете, что мы работаем над этой баллистикой. И мы работаем с теми же, с Германией, и работаем с Нидерландами, с норвежскими партнерами, с Данией. Мы работаем со всеми этими странами, с Италией, с компанией Леонарда, чтобы сделать свою европейскую систему. Мы над этим работаем. Здесь лидер своей украинской компании FirePoint», — добавил президент.

Напомним, Украина столкнулась с острейшим дефицитом средств противовоздушной обороны с начала полномасштабной войны. Тем временем западные партнеры все более сдержанно реагируют на призывы президента Владимира Зеленского о передаче дополнительных ракет-перехватчиков Patriot.

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После очередных массированных атак России президент Владимир Зеленский сообщил, что количество ракет для систем ПВО, полученных Украиной от партнеров 2026 года, сократилось втрое по сравнению с прошлым годом.

По словам главы государства, у союзников есть необходимые ракеты и технические возможности для поддержки Украины, однако не хватает политических решений по их передаче и ускорению производства.

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