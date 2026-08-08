Россия усиливает баллистические удары по Украине

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Россия планирует активизировать удары баллистическими ракетами по Украине. И, как сообщает Главное управление разведки, готовится усилить свои позиции за счет нового ракетного подразделения из КНДР.

Между тем Украина оказалась беззащитной из-за задержек с поставками ракет-перехватчиков для систем «Пэтриот» — единственных, способных эффективно сбивать баллистические ракеты.

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В соцсетях после российской атаки 5 августа многие задавали вопрос: а почему пусковые установки россиян, с которых по Украине летят «Искандеры», С-300, «Цирконы» — находятся в полной безопасности у самых границ Украины?

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В соцсетях россияне публикуют видео и хвастаются одновременным запуском нескольких баллистических ракет по Украине с близлежащих приграничных территорий — чаще всего это Клинцы в Брянской области (в 50 километрах от границы), а также приграничные районы Курской и Белгородской областей. Там расположены тыловые базы российских ракетчиков. А время подлета ракет из приграничной зоны до Киева составляет всего 5–7 минут.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

Дефицит PAC-3 в мире и отказ Вашингтона

А вот результат этих ракетных ударов 5 августа по Киеву и Киевской области: 17 погибших, полсотни раненых, уничтожены предприятия, логистические объекты и склады полутора десятков крупных компаний. Из 28 ракет — баллистических и противокорабельных — ни одна не была сбита.

«Петриоты» стоят пустые. Ведь после начала кампании Трампа в Иране буквально за месяц одни только США израсходовали тысячу ракет PAC-3. Не считая того, что этими ракетами отражали иранские атаки и в странах Персидского залива — в том числе от «Шахедов». Это расточительство привело к дефициту противоракетных перехватчиков во всём мире.

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Для Украины их искали буквально поштучно. Президент Зеленский пытался договориться с Трампом о так называемом «зимнем пакете» из трехсот PAC-3. Тогда Трамп пообещал попытаться помочь, но уже после разрушительной атаки на Киев заявил, что эти ракеты нужны самим США.

«Нам тоже нужны ракеты. Байден и так передал Украине их очень много», — заявил Дональд Трамп.

Владимир Зеленский высказал предположение, что задержки с поставками могут быть обусловлены не только объективными, но и политическими причинами. По его мнению, это может быть скрытым давлением на переговорную позицию Украины.

«С начала 2026 года Украина стала получать примерно в три раза меньше противоракетных ракет. Понимая такой большой дефицит, и я не знаю, есть ли какие-то другие причины, кроме Ближнего Востока, может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более, как бы сказать, податливой. На мой взгляд — да, не без этого», — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

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Производство «Искандеров» и поступления из Северной Кореи

Россия уже давно обнаружила это слабое место и теперь целенаправленно наносит удары по Киеву исключительно с помощью баллистических ракет, оставляя крылатые ракеты для массированных атак по регионам, а «шахиды» — в качестве вспомогательного средства. Санкции не могут остановить производство «Искандеров», ведь они на 100% состоят из российских компонентов, объясняет советник Президента Сергей «Флеш» Бескрестнов. А ещё есть противокорабельные «Цирконы», зенитные С-300 и С-400, которые россияне приспособили для обстрела наземных целей: пусть они и бьют неточно, но для террора сойдут.

«Они производят примерно 60–70 комплексов „Искандер“ в месяц дополнительно. Это баллистические ракеты. С-400 — это также примерно 50 ракет… В сумме всё это — там могут говорить, например, о 100–150 ракетах в месяц… Запас баллистических ракет у них — несколько сотен ракет. Но я уже говорил, что они производят каждый месяц также сотню ракет, поэтому я говорю, что вполне возможно, что россияне могут применять против нас где-то до 100 баллистических ракет каждый месяц», — объясняет военный специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Но кроме того, россияне планируют осенью развернуть недалеко от границы с Украиной — в Воронежской области — ракетное подразделение из КНДР. Россия уже получила от Пхеньяна новую партию из 40 северокорейских ракет, похожих на «Искандеры». Ким Чен Ын прислал и своих ракетчиков — всего в новом ракетном подразделении их должно быть около сотни.

Всё это вместе взятое делает надежды на какое-либо мирное урегулирование опасной иллюзией. Путин явно готовится усилить наступление, а не отступать. Зима близко, и все усилия и миллиарды евро, затраченные на подготовку к ней, окажутся напрасными, если не найти способ противостоять российской баллистике.

Почему сложнее обнаружить и уничтожить пусковые установки в приграничной зоне

После сокрушительной атаки на Киевскую область в украинском OSINT-сообществе подняли вопрос: а почему же нельзя уничтожать российские пусковые установки в приграничной зоне? Ведь координаты мест, откуда осуществляются запуски, известны.

«В некоторых случаях эти места известны, в других — по различным маркерам мы определяем район, где будет работать пусковая установка, и во время атаки можем уточнить, где она находится. То есть если разведывательный дрон будет висеть над районом и выступать ретранслятором для наших средств поражения, то всё это можно вычислить. Даже если мы это вычислим во время атаки — они все равно запускают ракеты несколькими заходами, — их можно уничтожить даже во время атаки», — отмечает OSINT-аналитик Алексей Глушко.

Некоторые военные отмечают, что эта задача сложна, поскольку Украина в значительной степени зависит от Starlink, который, по решению Илона Маска, не работает над территорией России. Поэтому украинские дроны успешно поражают крупные неподвижные цели, а вот уничтожать пусковые установки, которые быстро перемещаются с места на место, без качественной связи не могут.

«Он движется 3–4–5 часов до пусковых позиций. То есть он движется по каким-то там лесным дорогам и старается делать это так, чтобы спутники не смогли его отследить. И далее развертывание „Искандера“ происходит очень быстро. Затем запуск. „Искандер“ отстреливается и затем уходит с позиции. И россияне знают, что у нас, например, есть „Хаймарс“. Они знают максимальную дальность, на которую работает „Хаймарс“, и специально стреляют на такой дальности, чтобы „Искандер“ нельзя было атаковать „Хаймарсом“. Это где-то примерно 140–150 километров от нашей границы. То есть там нужно работать другими типами… А для этого нужны „глаза в небе“, спутниковые целеуказатели. То есть задача очень-очень сложная: поймать „Искандер“ на марше или возле позиции, где он разворачивается и атакует — это действительно сложно», — добавляет Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Альтернативы и украинские разработки

Но сложно — не значит невозможно. 30 мая Силы беспилотных систем поразили пусковую установку «Искандер» в Таганроге, которая стояла на стоянке. В декабре прошлого года бойцы артиллерийской разведки «Черный лес» поразили пусковую установку С-400 прямо в движении, когда она ехала по дороге. Есть и другие успешные поражения. Но для того, чтобы они стали системными, необходимо больше ресурсов, усилий и координации между различными подразделениями.

«Смогли поразить С-300 в Белгороде, которые обстреливали Харьков… „Ураганы“ в Белгороде — то есть со всем этим справились, а с „Искандерами“ почему-то не можем. Почему-то мы считаем нереальной эту работу по пусковым установкам „Искандеров“, мотивируя это тем, что: ну, это слишком сложно, давайте даже не будем за это браться. Мне кажется, мы отказываемся от идеи до того, как удалось её полноценно реализовать», — убеждает Алексей Глушко.

Антибаллистическая система «Фрея», которую украинская компания Fire Point разрабатывает совместно с европейцами, сможет сбить первую российскую ракету в лучшем случае в следующем году. И это будет чудом, ведь разработка подобных противоракетных систем обычно занимает около 10 лет.

Две украинские баллистические ракеты — «ФП-9» и «Сапсан» — в настоящее время проходят заключительные испытания, но запуск серийного производства тоже займет время.

Время, когда придётся обороняться в условиях, когда ракет PAC-3 для систем «Патриот» будет либо очень мало, либо не будет вовсе. Так что, похоже, выбор таков: либо выявлять и уничтожать пусковые установки «Искандеров», либо наблюдать, как российские баллистические ракеты беспрепятственно уничтожают человеческие жизни, энергетику, производство, жилые дома и критически важную инфраструктуру, без которой жизнь в городе станет невозможной.

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