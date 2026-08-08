Масовані ракетні удари по Україні: як зупинити балістичний терор Росії в умовах снарядного голоду ППО

Росія нарощує балістичні удари по Україні

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Росія планує нарощувати удари балістичними ракетами по Україні. І, як повідомляє Головне управління розвідки, готується посилитися новим ракетним підрозділом від КНДР.

Тим часом Україна залишилася беззахисною через затримки постачань ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» — єдиних, які здатні ефективно збивати балістику.

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У соцмережах після російської атаки 5 серпня багато людей питали: а чому пускові установки росіян, з яких по Україні летять «Іскандери», С-300, «Циркони» — почуваються у цілковитій безпеці біля самих кордонів України?

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У соцмережах росіяни викладають відео і вихваляються одночасним запуском кількох балістичних ракет по Україні з ближнього прикордоння — найчастіше це Клинці у Брянській області (за 50 кілометрів від кордону), а також прикордонні райони Курської і Бєлгородської областей. Там розташовані тилові бази російських ракетників. І час підльоту ракет з прикордоння до Києва становить лише 5–7 хвилин.

Про це йдеться у сюжеті коресподентки ТСН Марії Васильєвої.

Дефіцит ракет ППО у світі та відмова Вашингтона

А це — результат цих запусків 5 серпня по Києву і Київській області: 17 убитих людей, півсотні поранених, знищені підприємства, логістичні потужності і склади півтора десятка великих компаній. Із 28 ракет — балістичних і протикорабельних — жодного збиття.

«Петріоти» стоять порожні. Бо після початку кампанії Трампа в Ірані буквально за місяць лише США витратили тисячу ракет PAC-3. Не рахуючи того, що цими ракетами відбивалися від іранських атак й у країнах Перської затоки — у тому числі від «Шахедів». Це марнотратство призвело до дефіциту антибалістичних перехоплювачів в усьому світі.

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Для України їх шукали буквально поштучно. Президент Зеленський намагався домовитися з Трампом про так званий «зимовий пакет» із трьохсот PAC-3. Тоді Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але вже після руйнівної атаки по Києву сказав, що ці ракети США потрібні самим.

«Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні їх дуже багато», — заявив Дональд Трамп.

Володимир Зеленський висловив припущення, що у затримок постачань можуть бути не лише об’єктивні, а й політичні причини. На його думку, це може бути прихованим тиском на переговорну позицію України.

«З початку 2026 року Україна почала отримувати приблизно втричі менше антибалістичних ракет. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є якісь інші причини, крім Близького Сходу, може, це і політичні кроки для того, щоби Україна була більш, як сказати, податливішою. На мій погляд — так, не без цього», — наголосив президент України Володимир Зеленський.

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Виробництво «Іскандерів» та поповнення з Північної Кореї

Це слабке місце Росія вже давно відчула і тепер зосереджено б’є по Києву лише балістикою, залишаючи крилаті ракети для масованих атак по регіонах, а «шахеди» — як допоміжний засіб. Санкції не можуть зупинити виробництво «Іскандерів», адже вони на 100% складаються з російських компонентів, пояснює радник Президента Сергій «Флеш» Бескрестнов. А ще є протикорабельні «Циркони», зенітні С-300 і С-400, які росіяни пристосували для обстрілу наземних цілей: хай б’ють вони й неточно, але для терору згодяться.

«Виробляють вони десь комплексів „Іскандер“ біля 60–70 на місяць додатково. Це ракети балістичні. С-400 — це також десь 50 ракет… Сумарно усе це — можуть там казати, наприклад, про 100–150 ракет на місяць… Запас балістичних ракет у них — кілька сотень ракет. Але я вже казав, що виробляють вони кожного місяця також сотню ракет, тому я кажу, що цілком можливо, що росіяни можуть застосовувати по нам десь до 100 балістичних ракет кожного місяця», — пояснює військовий фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Але додатково росіяни планують восени розгорнути неподалік кордону з Україною — у Воронезькій області — ракетний підрозділ з КНДР. Росія вже отримала від Пхеньяна нову партію з 40 північнокорейських ракет, подібних до «Іскандерів». Кім Чен Ин прислав і своїх ракетників — загалом у новому ракетному підрозділі їх має бути близько сотні.

Усе це разом робить надії на якесь мирне врегулювання небезпечною ілюзією. Путін явно готується посилити напад, а не відступити. Зима близько, і всі зусилля та мільярди євро на підготовку до неї будуть марні, якщо не знайти спосіб протидіяти російській балістиці.

Чому складніше вирахувати та знищити пускові установки у прикордонні

Після нищівної атаки по Київщині в українській OSINT-спільноті порушили питання: а чому ж не можна знищувати російські пускові установки у прикордонні? Адже квадрати, звідки ведуться запуски, відомі.

«У деяких випадках ці місця відомі, у деяких — ми через різні маркери розуміємо район, де буде працювати пускова установка, і можемо під час атаки конкретизувати, де вона знаходиться. Тобто якщо розвідкрило буде висіти над районом і виступати ретранслятором для наших засобів ураження, то все це можливо вирахувати. Навіть якщо ми це вирахуємо під час атаки — вони все одно пускають декількома заходами, то можна знищити навіть під час атаки», — зазначає OSINT-аналітик Вадим Глушко.

Дехто з військових зауважує, що задача ця складна, бо Україна критично залежить від Starlink, який, за рішенням Ілона Маска, не працює над російською територією. А тому українські дрони успішно вражають великі нерухомі цілі, а от знищувати пускові, які швидко переїжджають з місця на місце, без якісного зв’язку не можуть.

«Він рухається по якимось там лісовим дорогам і намагається робити це так, щоб супутники не могли відслідити його. І далі розгортання „Іскандеру“ відбувається дуже швидко. Потім запуск. „Іскандер“ відстрілявся і потім тікає з позиції. І росіяни знають, що в нас, наприклад, є „Хаймарс“. Вони знають максимальну дистанцію, на яку працює „Хаймарс“, і спеціально стріляють на такій дистанції, щоб „Іскандер“ не можна було атакувати „Хаймарсом“. Це десь приблизно 140–150 кілометрів від нашого кордону. Тобто там потрібно працювати іншими типами… А для цього потрібні „очі в повітрі“, супутникові цілевказувачі. Тобто завдання дуже-дуже важке: спіймати „Іскандер“ на марші або біля позиції, де він розгортається і атакує — це важко, дійсно», — додає Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Альтернативи та українські розробки

Але важко — не означає неможливо. 30 травня Сили безпілотних систем вразили пускову установку «Іскандер» у Таганрозі, яка стояла в посадці. Торік, у грудні, бійці артрозвідки «Чорний ліс» вразили пускову установку С-400 просто в русі, коли вона їхала дорогою. Є й інші успішні ураження. Але для того, щоб вони стали системними, необхідно більше ресурсів, зусиль та координації між різними підрозділами.

«Змогли вразити С-300 у Бєлгороді, які обстрілювали Харків… „Урагани“ у Бєлгороді — тобто все це змогли, а з „Іскандерами“ чомусь не можемо. Чомусь ми вважаємо нереальною цю роботу по пускових установках „Іскандерів“, що такі: ну, це надто складно, давайте навіть не братися. Мені здається, ми відмовляємось від ідеї до того, як вдалося її повноцінно реалізувати», — переконує Вадим Глушко.

Антибалістична система «Фрея», яку українська компанія Fire Point створює спільно з європейцями, зможе збити першу російську ракету в кращому разі наступного року. І це буде дивом, бо розробки подібних протиракетних систем зазвичай займають близько 10 років.

Дві українські балістичні ракети — «ФП-9» і «Сапсан» — нині проходять фінальні випробування, але запуск масового виробництва теж забере час.

Час, який доведеться оборонятися в умовах, коли ракет PAC-3 для систем «Петріот» буде або дуже мало, або не буде зовсім. Тож, схоже, вибір такий: або виловлювати і знищувати пускові «Іскандерів», або дивитися, як російська балістика безперешкодно знищує людські життя, енергетику, виробництво, житлові будинки та критичну інфраструктуру, без якої життя у місті стане неможливим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 7 СЕРПНЯ

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