Правило трьох хвилин: як заморозити стручкову квасолю на зиму

Квасоля / © Credits

Реклама

Для заморожування найкраще підходять молоді ніжні стручки, у яких насіння лише почало формуватися. Перед заморожуванням квасолю потрібно промити в холодній воді, обрізати кінчики та, за потреби, нарізати на шматочки завдовжки приблизно 5–10 сантиметрів.

Як заморозити стручкову квасолю на зиму

Щоб сповільнити втрату смаку, кольору й текстури, перед заморожуванням овоч бланшують. Експерти радять для зеленої, стручкової або воскової квасолі водяне бланшування протягом 3 хвилин. Після цього:

Реклама

Опустіть підготовлені стручки в киплячу воду на три хвилини. Швидко охолодіть їх, щоб зупинити подальше нагрівання. Добре злийте воду. Розкладіть квасолю порціями в пакети або контейнери, залишивши трохи вільного простору. Герметично закрийте упаковки, підпишіть їх і покладіть до морозильної камери.

Бланшування не варто пропускати: воно сповільнює або зупиняє дію ферментів, через які під час заморожування погіршуються смак, колір і текстура овочів.

Реклама

Яких помилок уникати

Не заморожуйте квасолю без попереднього бланшування та не пакуйте її до охолодження й зливання води. Час оброблення важливо відміряти точно – три хвилини.

Час бланшування залежить від виду овочу. Порівняти підготовку різних сезонних продуктів можна в матеріалі про заморожування сезонних овочів і фруктів на зиму.

Новини партнерів