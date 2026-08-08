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Правило трьох хвилин: як заморозити стручкову квасолю на зиму
Щоб заготовити стручкову квасолю на зиму, її миють, обрізають, бланшують у киплячій воді та швидко охолоджують.
Для заморожування найкраще підходять молоді ніжні стручки, у яких насіння лише почало формуватися. Перед заморожуванням квасолю потрібно промити в холодній воді, обрізати кінчики та, за потреби, нарізати на шматочки завдовжки приблизно 5–10 сантиметрів.
Як заморозити стручкову квасолю на зиму
Щоб сповільнити втрату смаку, кольору й текстури, перед заморожуванням овоч бланшують. Експерти радять для зеленої, стручкової або воскової квасолі водяне бланшування протягом 3 хвилин. Після цього:
Опустіть підготовлені стручки в киплячу воду на три хвилини.
Швидко охолодіть їх, щоб зупинити подальше нагрівання.
Добре злийте воду.
Розкладіть квасолю порціями в пакети або контейнери, залишивши трохи вільного простору.
Герметично закрийте упаковки, підпишіть їх і покладіть до морозильної камери.
Бланшування не варто пропускати: воно сповільнює або зупиняє дію ферментів, через які під час заморожування погіршуються смак, колір і текстура овочів.
Яких помилок уникати
Не заморожуйте квасолю без попереднього бланшування та не пакуйте її до охолодження й зливання води. Час оброблення важливо відміряти точно – три хвилини.
Час бланшування залежить від виду овочу. Порівняти підготовку різних сезонних продуктів можна в матеріалі про заморожування сезонних овочів і фруктів на зиму.