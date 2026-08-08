ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
883
Час на прочитання
1 хв

Правило трьох хвилин: як заморозити стручкову квасолю на зиму

Щоб заготовити стручкову квасолю на зиму, її миють, обрізають, бланшують у киплячій воді та швидко охолоджують.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Квасоля

Квасоля / © Credits

Для заморожування найкраще підходять молоді ніжні стручки, у яких насіння лише почало формуватися. Перед заморожуванням квасолю потрібно промити в холодній воді, обрізати кінчики та, за потреби, нарізати на шматочки завдовжки приблизно 5–10 сантиметрів.

Як заморозити стручкову квасолю на зиму

Щоб сповільнити втрату смаку, кольору й текстури, перед заморожуванням овоч бланшують. Експерти радять для зеленої, стручкової або воскової квасолі водяне бланшування протягом 3 хвилин. Після цього:

  1. Опустіть підготовлені стручки в киплячу воду на три хвилини.

  2. Швидко охолодіть їх, щоб зупинити подальше нагрівання.

  3. Добре злийте воду.

  4. Розкладіть квасолю порціями в пакети або контейнери, залишивши трохи вільного простору.

  5. Герметично закрийте упаковки, підпишіть їх і покладіть до морозильної камери.

Бланшування не варто пропускати: воно сповільнює або зупиняє дію ферментів, через які під час заморожування погіршуються смак, колір і текстура овочів.

Яких помилок уникати

Не заморожуйте квасолю без попереднього бланшування та не пакуйте її до охолодження й зливання води. Час оброблення важливо відміряти точно – три хвилини.

Час бланшування залежить від виду овочу. Порівняти підготовку різних сезонних продуктів можна в матеріалі про заморожування сезонних овочів і фруктів на зиму.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie