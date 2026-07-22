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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Стручкова квасоля в томатному соусі: рецепт універсального гарніру

Приготуйте легку й корисну страву — ніжну стручкову квасолю з пікантним томатним соусом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Коментарі
Стручкова квасоля в томатному соусі

Стручкова квасоля в томатному соусі / © Credits

Це універсальний гарнір до м’яса, птиці, риби або просто як самостійна страва.

Інгредієнти

зелена стручкова квасоля
500 г
ріпчаста цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
часник
1–2 зубки
томатна паста
2 ст. л.
вода
300 мл
цукор
0,5 ч. л.
мелений чорний перець
сіль
олія
зелень (кріп, петрушка, базилік)

  1. Квасолю очистьте від волокон, зріжте кінчики, помийте та розріжте на 2–3 частини залежно від їхнього розміру.

  2. Цибулю, часник і моркву очистьте. Цибулю наріжте середніми кубиками, моркву натріть на крупній тертці, а часник наріжте пластинками.

  3. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  4. На сковороді розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву, часник та обсмажте на середньому вогні до прозорості, періодично помішуючи.

  5. Додайте томатну пасту, влийте теплу воду, перемішайте, потім викладіть квасолю, посоліть, додайте мелений чорний перець, цукор, перемішайте, тушкуйте ще 10–12 хвилин до м’якості квасолі, посипте зеленню і зніміть з вогню.

Поради:

  • Квасолю використовуйте будь-яку: зелену або жовту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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