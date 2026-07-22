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Стручкова квасоля в томатному соусі: рецепт універсального гарніру
Приготуйте легку й корисну страву — ніжну стручкову квасолю з пікантним томатним соусом.
Це універсальний гарнір до м’яса, птиці, риби або просто як самостійна страва.
Інгредієнти
- зелена стручкова квасоля
- 500 г
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1–2 зубки
- томатна паста
- 2 ст. л.
- вода
- 300 мл
- цукор
- 0,5 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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- зелень (кріп, петрушка, базилік)
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Квасолю очистьте від волокон, зріжте кінчики, помийте та розріжте на 2–3 частини залежно від їхнього розміру.
Цибулю, часник і моркву очистьте. Цибулю наріжте середніми кубиками, моркву натріть на крупній тертці, а часник наріжте пластинками.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
На сковороді розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву, часник та обсмажте на середньому вогні до прозорості, періодично помішуючи.
Додайте томатну пасту, влийте теплу воду, перемішайте, потім викладіть квасолю, посоліть, додайте мелений чорний перець, цукор, перемішайте, тушкуйте ще 10–12 хвилин до м’якості квасолі, посипте зеленню і зніміть з вогню.
Поради:
Квасолю використовуйте будь-яку: зелену або жовту.