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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 липня?

Місяць розповідає

День, коли не можна нічого робити, не обдумавши як слід кожен свій крок — наслідки такої необачності можуть бути найнепередбачуванішими та найнеприємнішими. Напрям дій може бути будь-яким — як позитивним, так і негативним, але в будь-якому разі все потрібно контролювати — не можна дозволяти подіям розвиватися самовільно.

Місяць рекомендує

Будь-який конфлікт сьогодні вирішується добрим словом і визнанням своєї провини, якщо, звісно, така є — у будь-якому разі не можна заглиблювати його. Невдоволення собою, яке цього дня можуть відчути навіть найвпевненіші в собі люди, чудово «лікується» позитивним мисленням: зосередившись на хорошому, вдасться нейтралізувати погане.

Місяць застерігає

Цього дня краще не займатися творчістю — така діяльність не закінчилися вдало, тому слід зосередитися на вирішенні суто практичних і прагматичних питань. Також небажано братися за кілька професійних питань одразу — краще скласти план, у якому розставити заплановані справи за ступенем їхньої важливості.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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