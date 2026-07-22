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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 липня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 липня?
Місяць розповідає
День, коли не можна нічого робити, не обдумавши як слід кожен свій крок — наслідки такої необачності можуть бути найнепередбачуванішими та найнеприємнішими. Напрям дій може бути будь-яким — як позитивним, так і негативним, але в будь-якому разі все потрібно контролювати — не можна дозволяти подіям розвиватися самовільно.
Місяць рекомендує
Будь-який конфлікт сьогодні вирішується добрим словом і визнанням своєї провини, якщо, звісно, така є — у будь-якому разі не можна заглиблювати його. Невдоволення собою, яке цього дня можуть відчути навіть найвпевненіші в собі люди, чудово «лікується» позитивним мисленням: зосередившись на хорошому, вдасться нейтралізувати погане.
Місяць застерігає
Цього дня краще не займатися творчістю — така діяльність не закінчилися вдало, тому слід зосередитися на вирішенні суто практичних і прагматичних питань. Також небажано братися за кілька професійних питань одразу — краще скласти план, у якому розставити заплановані справи за ступенем їхньої важливості.
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