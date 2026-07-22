"Це шматок мого серця": відома режисерка розкрила деталі мобілізації загиблого Євгена Бушмакіна

Тоня Ноябрьова та Євген Бушмакін / © instagram.com/tonianoyabrova

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Відомий український актор Євген Бушмакін, який загинув на фронті, залишив по собі не лише творчий доробок, а й людей, для яких його смерть стала особистою трагедією.

Режисерка Тоня Ноябрьова, яка багато років дружила з артистом, уперше поділилася подробицями його мобілізації. Вони були знайомі ще зі студентських часів і разом працювали над творчими проєктами. За її словами, історія Бушмакіна стала для неї справжнім потрясінням. Вона також розповіла, що мобілізація актора відбувалася за дуже короткий проміжок часу. Саме це, на її думку, викликає чимало запитань.

«Наскільки мені відомо, Женю фактично викрали і силоміць доправили до ТЦК. Це сталося наприкінці квітня, а вже невдовзі його відправили до Краматорська. Я не знаю, яке навчання можна було пройти за такий короткий час, якщо вже за два місяці він опинився у штурмовому підрозділі й виконував бойові завдання. При цьому Женя був абсолютно невоєнною людиною», — сказала режисерка в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Євген Бушмакін

Ноябрьова також згадала, якою людиною був Бушмакін поза сценою. За її словами, після початку повномасштабної війни він залишився в Києві, навчав студентів і вважав своєю місією розвиток української культури. Вона переконана, що саме так він служив країні до мобілізації. Водночас режисерка наголосила, що чинна система мобілізації, на її думку, потребує змін.

«Від початку повномасштабної війни він не залишав Київ. Викладав, мав дуже багато студентів і щиро вірив, що його місія — плекати українську культуру та боротися за країну на культурному фронті. І, на мою думку, він справді робив це дуже успішно. Для мене це величезна трагедія. Я також вважаю, що система мобілізації в нашій країні, яка вже багато років живе в умовах війни, потребує серйозного переосмислення й реформування. Женя — це шматок мого серця. Це мій брат, мій друг, мій співавтор, мій колега. Абсолютно світла людина, без якої я поки що не уявляю свого творчого життя. Мені дуже важко зараз», — зізналася режисерка.

Про обставини загибелі актора офіційно повідомили 21 липня. Євгену Бушмакіну було 45 років. Він був відомий за ролями у стрічках «День незалежності» та «Герой мого часу».

Нагадаємо, нещодавно дружина вбитого на війні актора Євгена Бушмакіна зробила заяву.

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