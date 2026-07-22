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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Тоді і зараз: який вигляд мали Зендея і Том Голланд під час першої прем’єри фільму "Людина-павук"

Перша зустріч акторів відбулася 10 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея і Том Голланд

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Том Голланд підтвердив, що він одружився з колегою по фільму «Людина-павук» тихо сказавши «так». Однак протягом усіх цих років актори приховували статут своїх стосунків. В інтерв’ю журналу The Hollywood Reporter у 2023 році Том пояснив: «Наші стосунки — це те, що ми неймовірно оберігаємо і хочемо зберегти якомога священнішими. Ми не вважаємо, що винні комусь, це наша справа, і це не має нічого спільного з нашою кар’єрою».

Пара заручилася наприкінці 2024 року, а, на початку 2026 року з’явилися чутки, що вони одружилися. Протягом усіх цих років пара дуже змінилася, як і їхня кар’єра.

Зендая і Том вперше зустрілися 2016 року, коли акторка проходила прослуховування на роль у фільмі «Людина-павук: Повернення додому». Після того, як Зендею взяли на роботу, вони з Томом швидко потоваришували. Перша поява акторів на червоній доріжці відбулася 2017 року. Одягнена Зендея була у сукню косого крою з рюшами від бренду Jonathan Simkhai, яку поєднала з туфлями Rihanna X Manolo Blahnik.

Зендея і Том Голланд, 2017 рік / © Getty Images

Зендея і Том Голланд, 2017 рік / © Getty Images

2026 року актори знову активно рекламують фільм про Людину-павука і з’являються разом на червоних доріжках у різних містах світу. Під час одного з виходів на червону доріжку акторка продемонструвала тематичну сукню з павутиною від Giorgio Armani, яку поєднала з туфлями від Christian Louboutin.

Зендея і Том Голланд, 2026 рік / © Associated Press

Зендея і Том Голланд, 2026 рік / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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