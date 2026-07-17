Зендая та Том Голланд сходили на вечерю: одружену пару помітили папараці

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

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Останнім часом Зендея і Том Голланд постійно на червоних доріжках. Пару також часто фотографують папараці, особливо цікавість до них підвищилась, коли стало відомо, що актори одружилися.

Зараз Том і Зендея проводять час у Нью-Йорку, оскільки зайняті промокампанією до фільму «Одіссея», у якому обоє знялися. Том виконав роль Телемаха, а Зендея — Афіни. Однак не лише робота є у житті пари, адже вони зробили паузу в низці офіційних заходів і вирушили на романтичну вечерю.

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Зендею та Голланда сфотографували у вишуканих образах, коли вони прямували на вечерю Gold House x OpenTable в японський ресторан Wokuni. Зендея була в об’ємній сукні з шовку з глибоким декольте від Elie Saab із колекції осінь-зима 2026, прикрашеній квіткою на талії. Образ вона доповнила прозорими чорними колготками та туфлями Christian Louboutin. Із прикрас — витончений золотий годинник, сережки, а також заручальна каблучка від Jessica McCormack і обручка.

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Повернулася й її коротка зачіска, адже останнім часом вона часто виходила на червону доріжку у перуках з довгим волоссям.

Том Голланд залишився вірним своєму класичному стилю — обдягнув темно-синій трикотажний светр із круглою горловиною поверх блакитної сорочки, сині джинси та чорні шкіряні челсі на масивній підошві.

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