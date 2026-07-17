Як приготувати домашній хлібний квас: рецепт літнього напою як із бочки у дитинстві

домашній хлібний квас / © Credits

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Хлібний квас — один із тих напоїв, який асоціюється з літом, домашнім затишком і традиційною кухнею. Попри те, що сьогодні його легко знайти у магазинах, домашній варіант має зовсім інший смак, насиченіший, натуральний та ароматний.

На сторінці mil_alexx_pp запропонували простий рецепт на основі бородинського хліба, який не потребує складних інгредієнтів або спеціального обладнання. Головне — дати квасу достатньо часу для природного бродіння.

Інгредієнти бородинський хліб 350 г вода 3 л цукор 120 г сухі дріжджі ½ ч. л родзинки 15–20 шт.

Приготування

Спочатку підготуйте хліб. Із бородинського хліба потрібно зрізати скоринку. Саме вона може надати напою небажаної гіркоти, тому її краще не використовувати. М’якуш наріжте невеликими кубиками, як сухарики, розкладіть на деко в один шар і підсушіть у духовці приблизно 20 хв за температури 180°C. Готові сухарики перекладіть у киплячу воду, накрийте каструлю кришкою а залиште настоюватися, поки рідина повністю не охолоне до кімнатної температури. Після цього процідіть настій через сито чи марлю. Хліб, який залишиться після проціджування, більше не знадобиться. До отриманої рідини додайте цукор, сухі дріжджі та родзинки. Добре перемішайте, щоб цукор повністю розчинився. Залиште квас за кімнатної температури щонайменше на 12 годин. За цей час розпочнеться природний процес бродіння, який і сформує характерний смак та легку газованість напою. Коли квас буде готовий, перелийте його у пляшки та поставте у холодильник. Найкраще він смакує добре охолодженим.

Родзинки у рецепті виконують не лише декоративну роль. Вони допомагають активізувати природне бродіння та роблять смак квасу глибшим і насиченішим. Саме завдяки їм напій набуває легкої природної ігристості, яку так цінують поціновувачі домашнього квасу.

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Домашній хлібний квас — це чудовий приклад того, як із найпростіших продуктів можна приготувати справді особливий літній напій.

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