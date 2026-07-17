Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 липня?

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Місяць розповідає

День, який не терпить спонтанних вчинків та імпровізацій: будь-який вчинок, яким би незначним він нам не здавався, потрібно ретельно обмірковувати, інакше помилок не уникнути. Якщо ухвалене рішення виявиться правильним, вже найближчим часом життя почне змінюватися на краще.

Місяць рекомендує

Цей день сприятливий для примирення з тими, з ким ми — свідомо чи несвідомо — посварилися останнім часом: не варто втрачати нагоду повернути стосунки до колишнього — у всіх сенсах доброзичливого — стану. Також бажано пам’ятати, що під час розв’язання будь-якого важливого питання необхідно дослухатися до порад близьких людей або друзів, а також до власного внутрішнього голосу: підсвідомість, що керує ним, помічає те, що свідомість, обтяжена безліччю завдань, які вимагають постійного вирішення, може проігнорувати.

Місяць застерігає

Не завжди рекомендується братися за вирішення кількох питань одночасно, навіть якщо вони стосуються домашнього господарства, але цього дня — особливо: розпочавши, ми навряд чи зможемо їх завершити.

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