Іменинниця дня: який вигляд королева Камілла мала в дитинстві

Камілла і сестра Аннабель / © Getty Images

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Королівський палац уже ділився фотографією Її Величності, щоб привітати її з цим днем.

А ми вирішили пригадати, якою була Камілла Шанд у дитинстві. На цьому знімку, датованому 17 січня 1952-го, Каміллі чотири роки. Вона разом із молодшою сестрою Аннабель, якій тоді було три роки, були подружками нареченої на весіллі Джеремі Кубітта та Діани дю Кейн у церкві Святого Марка на Норт-Одлі-стріт, у Лондоні.

Камілла і сестра Аннабель, 1952 рік / © Getty Images

Юні дівчата були одягнені в милі сукні з воланами та стрічками, в руках тримали кошики з квітами, а також були взуті у чорні лаковані балетки.

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Камілла і сестра Аннабель, 1952 рік / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла вперше публічно розповіла про трагедію, яка сталася з її матір'ю.

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