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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

Іменинниця дня: який вигляд королева Камілла мала в дитинстві

Дружині короля Чарльза III — королеві Каміллі — сьогодні виповнюється 79 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Камілла та її сестра Аннабель

Камілла і сестра Аннабель / © Getty Images

Королівський палац уже ділився фотографією Її Величності, щоб привітати її з цим днем.

А ми вирішили пригадати, якою була Камілла Шанд у дитинстві. На цьому знімку, датованому 17 січня 1952-го, Каміллі чотири роки. Вона разом із молодшою сестрою Аннабель, якій тоді було три роки, були подружками нареченої на весіллі Джеремі Кубітта та Діани дю Кейн у церкві Святого Марка на Норт-Одлі-стріт, у Лондоні.

Камілла і сестра Аннабель, 1952 рік / © Getty Images

Камілла і сестра Аннабель, 1952 рік / © Getty Images

Юні дівчата були одягнені в милі сукні з воланами та стрічками, в руках тримали кошики з квітами, а також були взуті у чорні лаковані балетки.

Камілла і сестра Аннабель, 1952 рік / © Getty Images

Камілла і сестра Аннабель, 1952 рік / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла вперше публічно розповіла про трагедію, яка сталася з її матір'ю.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
318
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