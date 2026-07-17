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Іменинниця дня: який вигляд королева Камілла мала в дитинстві
Дружині короля Чарльза III — королеві Каміллі — сьогодні виповнюється 79 років.
Королівський палац уже ділився фотографією Її Величності, щоб привітати її з цим днем.
А ми вирішили пригадати, якою була Камілла Шанд у дитинстві. На цьому знімку, датованому 17 січня 1952-го, Каміллі чотири роки. Вона разом із молодшою сестрою Аннабель, якій тоді було три роки, були подружками нареченої на весіллі Джеремі Кубітта та Діани дю Кейн у церкві Святого Марка на Норт-Одлі-стріт, у Лондоні.
Юні дівчата були одягнені в милі сукні з воланами та стрічками, в руках тримали кошики з квітами, а також були взуті у чорні лаковані балетки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла вперше публічно розповіла про трагедію, яка сталася з її матір'ю.