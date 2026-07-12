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Королева Камілла таємно відвідала паб, і стало відомо, яка вона насправді
Її Величність здивувала власників затишного пабу, відвідавши заклад у своєму рідному селі.
78-річна Камілла нещодавно відвідала паб The Half Moon у селі Пламптон у Східному Суссексі, де вона виросла.
Фотографією з дружиною короля Чарльза поділилися у Facebook.
«Як було приємно сьогодні пообідати з королевою Каміллою», а в пізнішому коментарі додано: «Справжня особистість, і було дуже приємно її вітати. Така чудова леді».
У соціальних мережах користувачі поділилися своїм захопленням з приводу візиту королеви-консорту до її рідного міста, і один з них написав: «Приголомшливо! Знову вдома!». Інший користувач написав: «Я побачив гелікоптер перед коледжем, коли проїжджав повз, мені стало цікаво, хто це. Вітаю, дуже круто».
Нагадаємо, королева Камілла виросла в маєтку The Laines у Пламптоні, будинку з сімома спальнями у селі. Вона досі обожнює сільську місцевість і вважає це найкращим місцем для відпочинку.