Принц Гаррі залюбував кумедним фото з козою під час фестивалю у Бірмінгемі

Принц Гаррі / © Getty Images

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Принц Гаррі взяв участь у йозі з козами під час літнього фестивалю Scotty's у замку Максток у Бірмінгемі.

Scotty's — це благодійна організація, яка допомагає дітям і молодим людям, які втратили батьків, які служили в британських збройних силах, упоратися з наслідками горя.

Принц Гаррі / © Getty Images

На жаль, Меган Маркл та діти пари – принц Арчі та принцеса Лілібет не приєдналися до Гаррі цього дня на заході, хоча відомо, що вони перебувають зараз у Британії і вже зустрічалися за сімейним обідом з королем Чарльзом та королевою Каміллою у Гайгрів-Гаусі у п'ятницю.

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Наступного дня, у суботу, 41-річний герцог Сассекський вирушив на літній фестиваль Скотті у замку Максток у Ворікширі. Захід був організований благодійною організацією Scotty's Little Soldiers, яка надає підтримку дітям, які втратили батька, який служив у збройних силах.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі, який втратив свою матір, принцесу Діану, коли йому було лише 12 років, а також служив у британській армії, підтримує цю організацію від 2017 року і став її глобальним послом 2023 року.

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