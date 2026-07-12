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Через майже 70 років після відкриття легендарний Діснейленд у Каліфорнії, США, прийняв свого мільярдного відвідувача.

Ним став хлопчик з Аризони, який приїхав до парку, щоб відсвяткувати свій восьмий день народження. Про історичну подію повідомили в Disney Parks Blog.

Почесним мільярдним гостем став Андрес Роблес. Хлопчик відвідав парк разом із батьками — Алехандрою та Хосе Роблес. Саме їхню родину випадково обрали для участі в урочистостях із нагоди досягнення знакової позначки в один мільярд відвідувачів.

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Каліфорнійський Діснейленд, розташований в Анахаймі, відкрив свої двері ще 1955 року. Саме він став першим тематичним парком, створеним Волтом Діснеєм, і поклав початок всесвітній мережі парків Disney, які сьогодні працюють у США, Франції, Японії та інших країнах.

«Візит родини Роблес — це лише одне з багатьох незабутніх спогадів, які створюються тут, у Діснейленд-Резорт», — йдеться у повідомленні. «Досягнення цієї знакової події за декілька днів до 71-ї річниці свідчить про те, що мрія Волта Діснея живе й сьогодні: Діснейленд продовжує бути джерелом радості та натхнення для всього світу».

Андрес із батьками / © disneyparks.disney.go.com

На честь історичного досягнення родина Роблес взяла участь у спеціальній церемонії відкриття пам’ятної таблички з написом «Населення Діснейленду — 1 000 000 000».

До святкування також долучилися найвідоміші персонажі Disney — Міккі Маус, Мінні Маус, Дональд Дак і Дейзі Дак, які привітали сім’ю.

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Окрім урочистостей, родина отримала низку особливих подарунків. Для них організували VIP-екскурсію найстарішим парком Disney, під час якої вони відвідали приватні апартаменти Волта Діснея та першими побачили новий атракціон Soarin’ Across America.

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