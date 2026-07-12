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ТСН у соціальних мережах

Андрес Роблес

Андрес Роблес / © disneyparks.disney.go.com

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
2 хв
Андрес Роблес

Діснейленд у Каліфорнії прийняв мільярдного відвідувача: хто він — фото

Мільярдним відвідувачем став хлопчик із Арізони, який приїхав до парку на святкування дня народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
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Через майже 70 років після відкриття легендарний Діснейленд у Каліфорнії, США, прийняв свого мільярдного відвідувача.

Ним став хлопчик з Аризони, який приїхав до парку, щоб відсвяткувати свій восьмий день народження. Про історичну подію повідомили в Disney Parks Blog.

Почесним мільярдним гостем став Андрес Роблес. Хлопчик відвідав парк разом із батьками — Алехандрою та Хосе Роблес. Саме їхню родину випадково обрали для участі в урочистостях із нагоди досягнення знакової позначки в один мільярд відвідувачів.

Каліфорнійський Діснейленд, розташований в Анахаймі, відкрив свої двері ще 1955 року. Саме він став першим тематичним парком, створеним Волтом Діснеєм, і поклав початок всесвітній мережі парків Disney, які сьогодні працюють у США, Франції, Японії та інших країнах.

«Візит родини Роблес — це лише одне з багатьох незабутніх спогадів, які створюються тут, у Діснейленд-Резорт», — йдеться у повідомленні. «Досягнення цієї знакової події за декілька днів до 71-ї річниці свідчить про те, що мрія Волта Діснея живе й сьогодні: Діснейленд продовжує бути джерелом радості та натхнення для всього світу».

Андрес із батьками / © disneyparks.disney.go.com

Андрес із батьками / © disneyparks.disney.go.com

На честь історичного досягнення родина Роблес взяла участь у спеціальній церемонії відкриття пам’ятної таблички з написом «Населення Діснейленду — 1 000 000 000».

До святкування також долучилися найвідоміші персонажі Disney — Міккі Маус, Мінні Маус, Дональд Дак і Дейзі Дак, які привітали сім’ю.

Окрім урочистостей, родина отримала низку особливих подарунків. Для них організували VIP-екскурсію найстарішим парком Disney, під час якої вони відвідали приватні апартаменти Волта Діснея та першими побачили новий атракціон Soarin’ Across America.

Нагадаємо, економне подружжя, що ділило один обід на двох, залишило $735 тисяч на порятунок дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
252
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